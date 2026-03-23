Orbán ellenzéki patriótákkal demonstrálta nemzetközi támogatottságát

Meghosszabbította budapesti hétvégéjét a nemzetközi kemény jobboldal, hogy a szombati CPAC Hungary után Orbán Viktor európai pártszövetsége, a Patrióták nevében is a Fidesz mellett kampányoljanak. A Millenárison többek között a francia Marine Le Pen, az olasz Matteo Salvini, a spanyol Santiago Abascal, az osztrák Herbert Kickl és a holland Geert Wilders mondta el ismét, hogy Orbán Viktor egy igazi hős, Európa védelmezője, és hogy a magyarországi választások európai jelentőséggel bírnak.

Bár közülük csak Salvini van kormányon, és az olasz miniszterelnök-helyettes is sokat vesztett a súlyából, amióta Giorgia Meloni elviszi a show-t, Orbán Viktor a Millenárison tartott zártkörű rendezvényen is megismételte próféciáját, hogy a Patrióták hamarosan átveszik Európa irányítását - és egyúttal győzelmet előlegezett meg a magyar választásokra is.

„Április 12-én megnyerjük a választásokat Magyarországon”

– ígérte Orbán, most is azt állítva, hogy Brüsszel és Kijev vállvetve dolgozik az ellenzék győzelme érdekében.

A jobboldali internacionálé egyöntetű támogatása a Fidesz egyik fő üzenete a napokban, ezt szolgálta már az eredetileg az amerikai MAGA-tábor rendezvényének a helyi klónja is a hétvégén. A CPAC Hungaryra ugyan végül nem jött el fajsúlyos republikánus politikus (JD Vance várhatóan még április elején Budapestre jön majd ugyanakkor), Donald Trump csak videóüzenetet küldött - de Orbán Viktor így is arról beszélt, hogy Trump győzelmének mennyi mindent köszönhet a világ.

Feltűnő volt ehhez képest, hogy a Fidesz által gründolt jobboldali európai pártcsalád, a Patrióták Európáért hétfői kampányrendezvényén mennyire nem volt szó Trumpról. Ez valószínűleg nem véletlen: Trump kaotikus politikájának olyan nagy az elutasítottsága Európában, hogy már a populista / radikális jobboldali szereplőknek sem feltétlenül éri meg az ő farvizén evezni egy kampányban.

Az Irán elleni háború óta még kevésbé: feltűnő volt, hogy a Nógrádi György „Professzor úrral” folytatott beszélgetésén még Orbán is borúsan beszélt az Egyesült Államok és Izrael által indított háború következményeiről: a korábban csak a béke elnökeként emlegetett Trump hadműveletei után Orbán is azt mondta, hogy „intellektuális gondot okoz számára a kialakult helyzetnek a nyomon követése és a lehetséges forgatókönyveknek a beazonosítása”.

Az európai jobboldali egységet senki nem kockáztatta azzal a Patrióták rendezvényén, hogy a békepárti narratívába nem passzoló közel-keleti háborúról, vagy általában Amerika szerepéről és Donald Trumpról beszéljen - ez láthatólag most nem is volt cél, a főszereplő Orbán Viktor maradt, és a mellette való kiállás volt a hétfői esemény kizárólagos programpontja.

Csoportkép a Miniszterelnökség kiadásában: Orbán Viktor európai szövetségesei a Patrióta Nagygyûlésen a Millenárison. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos/MTI/MTVA

A Fidesz-magnak szóló üzenetet már a felvezetést tartó Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója elmondta egy mondatban: a magyar jobboldalnak szövetségesei vannak, a Tiszának pedig külföldi titkosszolgálati összefonódásai. A külföldi patrióta pártelnökök pedig hozták a kötelezőt, és a belpolitikába be nem avatkozást hirdető szuverenistaként megerősítették, hogy a pártszövetség létrehozását kezdeményező magyar miniszterelnök a jó választás:

„Ne hagyjátok, hogy átverjenek titeket Brüsszel bábjai, juttassátok az eddigi legnagyobb győzelméhez a század egyik legjobb politikusát, Orbán Viktort”

- mondta Santiago Abascal, a spanyol Vox elnöke, aki arról beszélt, hogy ma Orbán Viktor Európa védelmezője, ezért a közelgő választás nem csak a magyarokról szól, hanem egész Európára hatással lesznek.

Hozzá hasonlóan Geert Wilders, a holland Szabadságpárt (PVV) vezetője is azt hangsúlyozta, hogy a magyar választásnak az egész európai pártszövetség számára nagy tétje van: „Nem csak nektek, Európának is szüksége van Orbánra”, amit Matteo Salvini már odáig vitt, hogy magyarul mondta, „Orbán Viktor egy igazi hős”.

Marine Le Pen, akinek a francia elnökválasztáson való indulását ellehetetlenítheti egy, a pártja szabálytalan pénzfelhasználásai miatt hozott bírósági ítélet, szintén azt hangsúlyozta, hogy a magyar választás történelmi esemény lesz. „A következő választások át fogják formálni Európát. Orbán Viktor vezetésével Magyarországnak helye lesz az európai nemzetek új asztalánál” - mondta, és azt ígérte, hogy a Patrióták már nemcsak egy blokkoló kisebbséget alkotnak majd az Európai Unióban, hanem övék lesz az új többség.

Marine le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés frakcióvezetõje a Patrióta Nagygyûlésen a Millenárison. Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Bár Orbán Viktoron kívül a most csak videóüzenetet küldő cseh Babis az egyetlen, a Patrióta pártcsaládhoz tartozó miniszterelnök az Európai Unióban, Orbán így is azt mondta a találkozót záró kampánybeszédében, hogy a Patrióták máris patthelyzetet hoztak létre Európában a szerinte napról-napra gyengülő főáramú pártokkal szemben.

„Akiket ma itt látunk, három év múlva ők lesznek az Európai Unió vezetői”

– mondta, és Babisra, valamint a hétfőn az eseménytől függetlenül szintén Budapestre érkező Nawrocki lengyel elnökre utalva a jobboldal közép-európai erősödését hangsúlyozta - igaz, szerinte ennek teljessé tételéhez a szabadságpárti Herbert Kickl osztrák kancellárrá választása is feltétlenül szükséges. Nyugat-Európában azonban, hiába vezetnek több országban is a közvélemény-kutatásokban, „még mindig képes megakadályozni a patrióták áttörését” - hangsúlyozta Orbán. “Az olaszok is folyamatos kompromisszumokra kényszerülnek Brüsszellel, (...) és Németországban a választók még mindig nem szánták el magukat” - mondta.

Orbán Viktor a jelenleg nagyrészt ellenzéki, és a centrista és baloldali erők általi elutasítottság miatt kormányra nem is mindenhol esélyes európai radikális jobboldal vezetőinek segítségével kívánta felmutatni a nemzetközi támogatottságát, azt hangsúlyozva, hogy a magyar választásoknak mekkora európai tétje van. Ezzel azt is bizonyítja, hogy az orosz kapcsolatok súlyos vádjai ellenére az európai politika erősödő jobbszéle továbbra is kiáll mellette - miközben a hatalmon lévők éppen erre hivatkozva támadják: Karol Nawrocki lengyel elnök budapesti látogatásáról Donald Tusk miniszterelnök hétfőn azt írta, hogy Nawrocki útja súlyos hiba, ami az Európai Unió gyengítését és Putyin erősítését szolgálja.