„Orbán Viktor olyan, mint a kőszikla” – Netanjahu is támogatja a magyar miniszterelnököt a választásokon

Benjamin Netanjahu gyakorlatilag a támogatásáról biztosította Orbán Viktort a jövő hónapban tartandó magyarországi választásokon, mondván, a magyar miniszterelnök erős vezető, „olyan, mint a kőszikla” – írja a Times of Israel. A lap az izraeli kormányfő üzenetét ismertette, amelyet a CPAC Hungary konferencia résztvevőinek küldött hétvégén. Netanjahu eredetileg személyesen vett volna részt az eseményen, de az Irán ellen indított háború miatt lemondta az útját,

A szombaton közzétett üzenetben egyebek közt úgy fogalmazott: „Szeretnék köszönetet mondani nektek. Köszönöm, hogy kiálltok a nyugati civilizáció mellett. Köszönöm, hogy Izrael mellett álltok, mert tudjátok, hogy Izrael az az előőrs, amely megvédi közös civilizációnkat a radikális, fanatikus muszlimok áradatától, akik nemcsak a saját népüket kínozzák, hanem arab barátainkat is fenyegetik, és mindannyiótok országát veszélyeztetik.”

Benjamin Netanjahu és Orbán Viktor Budapesten, 2025 áprilisában Fotó: Bankó Gábor/444

Továbbá: „Köszönöm mindezt és szeretnék köszönetet mondani barátomnak, Orbán Viktornak. Ő olyan, mint a kőszikla. Ma viharos időket élünk. Olyan vezetőkre van szükségetek, akik meg tudnak védeni titeket ettől a fenyegető áradattól, és gondoskodnak saját országuk biztonságáról és stabilitásáról is. Orbán Viktorban ezek a képességek teljes mértékben megvannak. Sok vezetőt ismerek, és elmondhatom nektek, hogy ő a legerősebbek közé tartozik.”

Netanjahuhoz hasonlóan szintén Orbán Viktort támogató üzenetet küldött Donald Trump amerikai elnök, miközben közismert, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök is a miniszterelnök hatalomban maradásának a híve.