Politico: Az EU kizárja a magyarokat az érzékeny tárgyalásokról, hogy ne szivárogtathassanak az oroszoknak

Az Európai Unió korlátozza a bizalmas adatok körét, amelyeket Magyarország is megismerhet, illetve az érzékeny tárgyalásokról is kizárják a magyarokat, az uniós vezetők inkább kisebb csoportokban egyeztetnek, állítja cikkében a Politico. A lap felidézi, hogy Donald Tusk lengyel miniszterelnök egy régi gyanút megerősítve arra figyelmeztetett, hogy Orbán Viktor kormánya információkat oszt meg a Kremllel.

A hír, hogy Orbán emberei az Európai Tanács üléseinek minden részletéről tájékoztatják Moszkvát, senkit sem érhet meglepetésként – ezzel reagált Tusk az értesülésre, ami szerint Szijjártó Péter külügyminiszter rendszeresen tájékoztatja Szergej Lavrov orosz külügyminisztert az uniós csúcstalálkozókról. Szombaton a Washington Post írt arról, hogy az orosz külföldi hírszerzés felvetette egy Orbán Viktor elleni merénylet megrendezésének tervét, ebben volt szó a Szijjártó–Lavrov-kommunikációról is. A magyar külügyminiszter a vádakat lejárató kampánynak minősítette, őrült összeesküvés-elméleteknek, ukrán propagandának nevezte.

A Politico öt, magát megnevezni nem kívánó uniós diplomatára és tisztségviselőre hivatkozva írta, hogy az EU-ban aggódnak az érzékeny információk Kremlnek történő kiszivárogtatása miatt. Ők a lapnak azt mondták, hivatalos uniós reakció nem várható, mivel ez befolyásolná a magyarországi választások kimenetelét. Bármit is tesz az EU, Orbán a maga javára fogja azt felhasználni a kampányban, vélekedtek.

„Mindez aláássa a bizalmat, az együttműködést, az Európai Unió integritását” – fogalmazott ugyanakkor az egyik diplomata a vádakkal kapcsolatban. Szerinte sajnálatos helyzet állt elő, és ha a magyarországi választások után maradna a jelenlegi felállás, akkor az EU-nak „más módon kellene kezelnie a helyzetet”.

Gabrielius Landsbergis, Litvánia volt külügyminisztere a Politicónak azt állította, már 2024-ben figyelmeztették, hogy a magyar fél szivárogtathat, emiatt ő és kollégái korlátozták az általuk megosztott információkat. Szerinte a 2023-as vilniusi NATO-csúcstalálkozó előtt is kezdeményezték a küldöttek, hogy Budapestet zárják ki az érzékenyebb tárgyalásokból.

A Politico Bóka János európai ügyekért felelős minisztert is megkérdezte az ügyről, aki azt mondta, minden ilyen hír álhír, és „kétségbeesett reakció” arra, hogy Orbán és a Fidesz új lendületet vett a kampányban.