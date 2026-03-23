Puzsér Róbert: A Hősök terén minden fellépő előad egy rendszerkritikus dalt, a választási hajlandóság meghajtása a cél

A választás előtti péntekre szervezett Hősök terei rendszerbontó nagykoncerten minden előadó egy dalt ad elő, ezek mind rendszerkritikus dalok lesznek - mondta az esemény szervezője, Puzsér Róbert a Helyzet:van! hétfői adásában.

Az eddig ismert nevek (többek között Azahriah és Co Lee) mellett a műsorban bejelentette, hogy fellép az Elefánt, Hősök, Bongor, Galaxisok, 6363, Sicratman, a Mudfield, a Nyers, Filo, Chandler B., Fucky & Fekete Kobra. További neveket csütörtökön közölnek.

Az eseménnyel az a céljuk, hogy az eddig széttartó indulatokat összecsatornázzák, és „meghajtsák vele a választási hajlandóságot”.

A cél, hogy „átpolitizáljunk olyan társadalmi csoportokat, aki nem követik a politikai realityt”, mondta Puzsér. Az esemény egyszerre lesz koncert és politikai demonstráció, és közösségi finanszírozásból hozzák össze.

Puzsér szerint ez nem kultúrharcos ügy, a „mocskos Fidesz” ma már nemzeti minimum.

Bár tavaly májusban még azt hirdette a Polgári Ellenállás nevű mozgalma, hogy a választásokig rendszeres lesz az utcai jelenlétük, ez végül nem történt meg. Puzsér a műsorban erről azt mondta: „kijózanodtunk”.

Puzsér szerint arra jöttek rá, hogy nincs elég erejük ahhoz, hogy tematizáljanak, mert reagálni kell a politikai reality történéseire.

A választással kapcsolatban arról beszélt, ha most győzne a Fidesz, az apátia akkor sem térne vissza, 2030-ban pedig akkor is elsöpörné a rendszert a népharag.

Mivel Puzsér Róbert már egy nyilvános hely, az Inga tulajdonosa is, megkérdeztük arról is, mit gondol a drogtörvény alapján végzett hatósági intézkedésekről. Puzsér azt mondta, fel vannak készülve, hogy hozzájuk is bármelyik nap mehetnek bezáratni a helyet.

A műsorban Czinkóczi Sándor kérdezte ezen kívül arról is, hogyan látja a baloldal eltűnését és milyen szerepet szán magának a választás után.