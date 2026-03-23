Schobert végre személyesen is megköszönhetett mindent a „honvédő miniszterelnöknek”

„Megtisztelő volt megköszönni Neki, amit ilyen nehéz időkben a nemzetért tesz. Van aki a családját se tudja egyben tartani. Ő a nemzet Miniszterelnöke!”

A fentieket Schobert Norbert írta Instagramon videója mellé, amit Orbán Viktor országjárásának szombati, szentendrei állomásán készített. Schobert, aki a Kossuth téri fideszes állami ünnepségen a színpad mögötti karzaton is ott feszített, most személyesen is megköszönhetett mindent a HONVÉDŐ MINISZTERELNÖKNEK.

Schobert mostanában rendre ezt a jelzőt használja Orbánra, közös fotójukhoz is azt írta: „Hajrá Viktor! Hajrá igazi honvédő Miniszterelnök! Hajrá Vitályos Eszter Szentendre! Magyar vagyok, a haza érdekét nézem. Nem fogok egy áruló jelöltre szavazni. Aki elárulta a családját, feleségét, pártját és most Ukrán párti!” A biztonság kedvéért odaszúrt még egy narancs, egy rózsaszín szívet és egy imádkozó kezeket formáló emojit is.

Videójában azt mondta Schobert, Szentendrén az egész főtér megtelt, „ebből is látszik, hogy mi vagyunk a legerősebbek”, majd amikor kezet foghatott Orbánnal, elmondta neki:

„Miniszterelnökúr, szeretném megköszönni a magyar nép nevében, amit a Magyarországért tesz. Ön egy igazi, honvédő miniszterelnök!”

„Próbálkozom, békei időkben, háborús tempóban!” – válaszolt Orbán.