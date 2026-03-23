Szijjártó nyolc fekete lóval hajt a Puskás Arénától és a BYD gyártól a dicsőség felé

„Peti itthon” címmel Szijjártó Péter külügyminiszter is elkezdte kampányturnéját, és azt, hogy március 23-án, hétfőn Zalaegerszegen, Sárváron és Keszthelyen lesz, egy egészen váratlan AI-videóval illusztrálta.

A diszkósított countryrockkal megzenésített, mesterséges intelligenciával legyártott mozgóképen Szijjártó Péter egy fogaton áll, és nyolc ébenfekete lovat hajt egy hosszú, egyenes úton, mint aki jól végezte dolgát a mögötte látható Puskás Arénában, BYD-gyárban és az AI összes szomorú hibája miatt kivehetetlen feliratú másik gyárban.

Nehéz szó nélkül elmenni a lovas fogat szimbolikája (tekintély, hatalom, ésatöbbi) mellett, vagy hogy az első gondolatom, amikor megláttam a fekete lovak mögött a fogaton álló öltönyös Szijjártót, a görög alvilág istene, Hádész jutott eszembe. Igaz, neki csak négy fekete lova volt, akik az aranyszekerén húzták őt, amikor épp elhagyta birodalmát. De volt olyan eset a történelem során, amikor nyolc ló is jelen volt, bár azok meg fehérek voltak és hintót húztak az utolsó magyar király koronázásakor, száztíz évvel ezelőtt, 1916-ban.

Az csak hétfő délután derül ki, hogy Szijjártó Péter Zalaegerszegre, Sárvárra és Keszthelyre a nyolc fekete lovával érkezik-e, de ha így lesz, arról azonnal beszámolunk.