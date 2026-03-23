Trump ma mégsem bombázza szét Irán energetikai rendszerét, de nem ússza meg a döntést, hogy kiszáll vagy súlyosbítja a háborút

Donald Trump amerikai elnök öt napra elhalasztott minden támadást az iráni energetikai-infrastruktúra ellen, miután állítása szerinte termékeny megbeszéléseket folytatott velük a közel-keleti konfliktus rendezéséről.

„ÖRÖMMEL JELENTEM, HOGY AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK ÉS IRÁN AZ ELMÚLT KÉT NAPBAN NAGYON JÓ ÉS TERMÉKENY MEGBESZÉLÉSEKET FOLYTATOTT A KÖZEL-KELETI ELLENSÉGESKEDÉSEK TELJES ÉS VÉGLEGES RENDEZÉSÉRŐL”

– írta hétfőn, noha az iráni külügyminiszter szerint nincsenek közvetlen tárgyalások Teherán és Washington között. Trump posztjának köze lehet ahhoz, hogy magyar idő szerint hétfő hajnalban lejárt az iráni vezetésnek a Hormuzi-szoros megnyitására adott ultimátum. „Ha Irán 48 órán belül nem nyitja meg teljesen, fenyegetés nélkül a Hormuzi-szorost, az Egyesült Államok meg fogja semmisíteni az erőműveit, kezdve a legnagyobbal” – fogalmazott a hétvégén az elnök, aki most kvázi elhalasztotta a döntést a kérdésben.

Irán a háború kitörése óta gyakorlatilag blokkolta a szorost, ami világszerte az olaj- és gázárak megugrásához vezetett. A fenyegetésre válaszul az iráni hadsereg közölte: célponttá válnak az „Egyesült Államokhoz és a térségben lévő rezsimekhez tartozó” energetikai és sótalanító létesítmények. A tengervízből ivóvíz előállítását szolgáló sótalanítás kulcsfontosságú Izrael és számos öböl menti ország vízellátásában.

A fenyegetés, valamint az, hogy az Egyesült Államok további erőket vezényelt a Közel-Keletre, a Washington Post szerint már a háború következő szakaszát vetíti előre: a harcot a Hormuzi-szoros és a kulcsfontosságú energetikai létesítmények ellenőrzéséért. A szoros újranyitása – ami a világ energiaellátásának egyik legfontosabb útvonala – amerikai szempontból mára a háború egyik legfőbb céljává vált. A biztonsági szakértők szerint ugyanis egyre kevésbé reális, hogy a konfliktus elérje a kezdetben még lehetségesnek tűnő célokat, például az iráni teokratikus rendszer megdöntését, vagy azt, hogy Teheránt végleg ellehetetlenítsék az atomfegyverek készítésétől.