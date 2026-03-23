Üzemanyagkorlátozást vezettek be egy nagyobb kúthálózatnál

Miután március 9-én megjelentek a benzinárstop részletei, és a kormány korlátozta a normál dízel és a 95-ös benzin literenkénti árát, ahogy az ATV is írja, nehezebb lett a kisebb, független benzinkutaknak. Az árrés gyakorlatilag megszűnt, a szakértők szerint a kisebb kutak túlélésére a kiskereskedelmi adó felfüggesztése lehet a megoldás. De nemcsak a kisebb kutaknál alakult ki nehezebb helyzet, a hétvégén a Népszava is arról cikkezett, hogy több forrásuktól is úgy értesültek, egyes Orlen-kutakon már napok óta 40 literes mennyiségi korlátozás él.

„Jelenleg nemcsak a kiskutaknál léphet fel korlátozás, ugye ez a logisztikai ellátás függvénye, hanem a nagyobb piaci szereplőknél is bevezetett piaci korlátozás van. Pénteken kaptunk egy körlevelet, hogy egy nagyobb hálózat nagyon sok kútján 40 illetve 150 literes korlátozást vezet be” – ezt már az ATV-nek mondta Egri Gábor, a Független Benzinkutasok Szövetségének szakértője.

A Népszava azt írja, az általuk felhívott kutakon értesüléseiket megerősítették: az érintett benzikutakon egy autós egy alkalommal alapvető üzemanyagokból egy ügyletben 40 litert tankolhat. Nagynyomású kúton a felső határ 150 liter.

Egri Gábor az ATV-nek azt mondta, az árszabályozás miatt szinte minimális a haszna a kutasoknak, ami már a megélhetésüket veszélyeztetheti. Ezért az érdekvédők hétfőn személyesen is tárgyalnak a szakminisztériummal, szerintük a független kutak túlélésének záloga a kiskereskedelmi adó ideiglenes felfüggesztése lehet.