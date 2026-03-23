Visszalépett a Jobbik jelöltje a karcagi választókerületben

Visszalépett a Jobbik jelöltje, Lukács László György Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 3. számú egyéni választókerületében – vette észre a 24.hu.

A Jobbik frakcióvezetőjének visszalépése a Nemzeti Választási Iroda honlapjáról derült ki, ahol a hétfőn frissített státusza szerint a politikus „kiesett” a jelöltek közül.

A lap az okok miatt megkereste a Jobbikot, akik azt válaszolták:

„Lukács László György jelöltségtől való visszalépését nem szeretnénk sem a párt részéről, sem képviselő úr részéről kiegészíteni”.

Három nappal ezelőtt Földi István, a Jobbik Szabolcs-Szatmár megyei jelöltje is visszalépett.