A győri polgármester azt írja, olyan infók jutottak hozzá, hogy a városa lenne a helyszíne egy „kampányfordító” eseménynek

Tisztelt győri polgárok! Tisztelt honfitársaim!
A hozzám eljutott információk szerint felmerült, hogy előre eltervezetten Győrt akarják felhasználni kampányfordító esemény helyszíneként.
Szeretnék erről a tervről mindenkit lebeszélni. Hadd idézzem Isaac Asimov sci-fi szerző karakterét, Salvor Hardint: „Az erőszak a gyengék végső menedéke.”
Ezt írta keddi Facebook-posztjában Pintér Bence, Győr polgármestere.
Megkerestük külön is Pintért, aki azt mondta, nem tud több információval szolgálni a posztjában leírtakon túl.
Ami biztos, hogy pénteken, március 27-én Orbán Viktor a városban tart gyűlést. A Washington Post arról írt, hogy az orosz külföldi hírszerzés felvetette egy Orbán elleni merénylet megrendezésének tervét, hogy növelje a csökkenő támogatottságát – az akció fedőneve Gamechanger volt. Ebben a cikkben volt szó Szijjártó tájékoztatásairól is. Szijjártó a vádakat választási befolyásolást célzó lejárató kampánynak minősítette, őrült összeesküvés-elméleteknek és ukrán propagandának nevezve azokat.
Már az Orbán elleni merénylet puszta felvetése is rávilágít arra, hogy milyen nagy a tét Moszkva számára a magyar választásokon.
A külügyminiszter szerint az ukrán propagandasajtó és magyarországi partnereik is önmerényletekről hadoválnak. Szijjártó azután beszélt erről, hogy a Washington Post a miniszterelnök elleni, orosz javaslatra megrendezett merényletről írt.