A kormány bevezette az egészségügyi szolgáltatók „tolerálható adósságát”

A kormány kiemelt célja, hogy „a magyar emberek minél magasabb szintű egészségügyi ellátásban részesüljenek, és az egészségügyi ellátás még kiegyensúlyozottabban működjön”

ezért keddtől bevezetik a fenntartók „tolerálható adósságát”

– szerepel a keddi Magyar Közlönyben. Ez tulajdonképpen az állami, önkormányzati és egyházi fenntartású egészségügyi szolgáltatók esetében meghatározott, elfogadhatónak minősített adósságszintet jelenti.

A működési támogatások összegét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) állapítja meg, az adatokat közzéteszi a honlapján, majd utalványozza az érintett szolgáltatók számára.

A kép illusztráció. Fotó: Mehes Daniel/Daniel - stock.adobe.com

A működési támogatás meghatározása a következőképpen történik:

ha az adott egészségügyi szolgáltató esetében nincs meghatározott tolerálható adósságmérték, akkor a 2025. december 31-én fennálló, még ki nem fizetett lejárt tartozásállomány az irányadó;

ha a fenntartóhoz tartozó szolgáltatók együttes lejárt tartozása 2025. december 31-én nem haladta meg a fenntartóra megállapított tolerálható adósságmértéket, akkor a teljes, ekkor fennálló lejárt tartozásállomány vehető figyelembe;

ha a lejárt tartozások meghaladták a tolerálható adósság szintjét, akkor a támogatás mértékét ennek figyelembevételével állapítják meg.

A kormány összesen 15,5 milliárd forintot különít el az adósságok rendezésére. Az egészségügyi szolgáltatók ezt az összeget legkésőbb április 30-áig

a 2026. február 28-án már több mint 60 napja lejárt szállítói és egyéb tartozások,

a 31–60 nap közötti késedelemben lévő tartozások,

a 30 napon belüli lejárt tartozások,

valamint az egyéb fennálló kötelezettségek kiegyenlítésére használhatják fel.

A támogatás nem fordítható intézményi felújításra, beruházásra, fejlesztésre, illetve a fenntartóval szembeni tartozások rendezésére. A NEAK a támogatást március 31-ig utalja, a felhasználás jogszerűségét pedig augusztus 31-ig ellenőrzik.

A 24.hu megjegyzi, hogy a kormány tavaly 95,5 milliárd forintos adósságrendezést jelentett be év végére, 80 milliárdot februárban utaltak ki. Ez a mostani a fennmaradó 15,5 milliárd forint, vagyis Takács Péter egészségügyi államtitkár korábbi ígérete ellenére a beszállítóknak január helyett április végén fizetik ki a 2025-ös számláikat

A Népszavának Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára a tolerálható adósságról korábban azt mondta, az egy rejtett szankció, egy büntető tétel az adósságrendezésben. Szerinte a kifizetések csúszása miatt továbbra is a beszállítók kénytelenek finanszírozni a rendszert, az állam gyakorlatilag hónapokig a beszállítókkal hitelezteti az egészségügy működtetését.