A NASA hét év alatt 20 milliárd dollárból építene holdbázist

A NASA elvetette eddigi tervét, hogy űrállomást létesítsen Hold körüli pályán, ehelyett inkább egy bázist hozna létre égi kísérőnk felszínén az elkövetkezendő hét évben, erre 20 milliárd dollárt terveznek költeni – közölte Jared Isaacman, az amerikai űrkutatási hivatal új igazgatója. A decemberben hivatalába beiktatott Isaacman mindezt a NASA washingtoni székhelyén jelentette be egy rendezvényen, amin az ügynökség Artemis nevű Hold-programjában eszközölt változtatásokról beszélt.

„Igazából senkit sem szabad, hogy meglepjen, hogy jelenlegi formájában szüneteltetjük a Gateway (űrállomás programot), és a Hold-felszínen tartós műveleteket lehetővé tevő infrastruktúrára összpontosítunk”

– mondta Isaacman, aki szerint a nagyrészt elkészült Gateway űrállomás alkatrészeit használnák fel a holdbázishoz. „Ez a holdbázis nem egy éjszaka alatt fog megvalósulni. Az elkövetkezendő 7 évben 20 milliárd dollárt fogunk befektetni és missziók tucatjaival fogjuk megépíteni” – mondta.

Illusztráció: NASA

Az egyelőre befagyasztott Gateway-projekt, amiben az ESA, az európai űrkutatási ügynökség is részt vett, egyfajta közbenső állomásként működött volna a Holdra, illetve talán valamikor a Marsra személyzettel induló missziók számára.

Isaacman beszélt arról is, hogy a NASA 2028-ig tervezi elindítani a Marsra az első atommeghajtású űrhajóját. „A NASA köteles újfent a szinte lehetetlent elérni: Trump elnök hivatali idejének lejárta előtt visszatérni a Holdra, ott holdbázist építeni, tartós jelenlétet kiépíteni és más olyan dolgokat tenni, amelyek biztosítják az amerikai vezető szerepet a világűrben” – mondta Isaacman. (MTI)