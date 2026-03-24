A Pentagon újabb 3000 katonát készül a Közel-Keletre küldeni

A Pentagon kb. 3000 katonát készül a Közel-Keletre vezényelni a hadsereg 82. légiszállítású hadosztályából, kiegészítve a már a térség felé tartó több ezer tengerészgyalogost, akik az iráni műveletek támogatására érkeznek.

Két meg nem nevezett védelmi tisztviselő megerősítette a tervezett vezénylést, de azt mondták, nem született döntés arról, hogy a csapatok belépnének Irán területére – írja a Politico, ami szerint a csapatösszevonás így is jelentős eszkalációt jelent az USA és Izrael Irán elleni háborújában, és növeli annak esélyét, hogy amerikai katonák is Iránba lépjenek. A 82. hadosztálynak van egy gyorsreagálású egysége, ami 18 órán belül a világ bármely pontjára telepíthető, de nem világos, hogy ez is a térségbe indul-e.

Az Egyesült Államok egy hónapja indított légicsapásokat az iráni katonai erők és infrastruktúra ellen, azóta az üzemanyagárak meredeken nőnek, mivel Irán korlátozza a hozzáférést a Hormuzi-szoroshoz, amin a világ olajának ötöde halad át.

Az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM), ami a műveleteket irányítja, közölte, hogy az amerikai repülőgépek és rakéták „több mint 9000 katonai célpontot semmisítettek meg” Irán területén a február 28-i első támadások óta. Katonai tisztviselők szerint a csapások iráni rakétaindítókat, a haditengerészetet és a védelmi ipari bázist vették célba. A támadások a rezsim vezetésének több tucat tagjával is végeztek.

Az Egyesült Államoknak már most is 50 ezer katonája állomásozik a térségben. A létszám növelése további szerepvállalás lehetőségét jelzi, például a szoros ellenőrzésének átvételét erővel.

Egy friss Reuters/Ipsos-felmérés szerint tovább csökken a háború társadalmi támogatottsága: az amerikaiak 35 százaléka helyesli az amerikai csapásokat, szemben az egy héttel korábbi 37 százalékkal. Összességében a válaszadók 61 százaléka ellenzi a támadásokat, míg egy héttel korábban ez az arány 59 százalék volt.