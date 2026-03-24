A választás után költségvetési kiigazítás nélkül leminősíthetik a magyar gazdaságot

Az S&P Global szerint az április 12-i magyarországi parlamenti választás győztesének lépéseket kell majd tennie a szociális kiadások visszafogására az államháztartás stabilizálása érdekében, miközben a globális energiaár-sokkot követő gazdasági kilábalást kockázatok fenyegetik.

Magyarország költségvetési hiánya az idei év első két hónapjában elérte az egész évre tervezett cél közel 40 százalékát, ami részben az Orbán-kormány választások előtti jelentős költekezésének tudható be.

Az S&P szerint a középtávú költségvetési pozíció választások utáni látható újra-egyensúlyozásának elmaradása a növekvő külső nyomással párosulva hitelminősítői leminősítést válthat ki.

„Arra számítunk, hogy a 2026-os választásokat követően hivatalba lépő kormánynak (összetételétől függetlenül) konszolidációs intézkedéseket kell majd hoznia a szociális kiadások pályájának megfékezése érdekében”

– közölte az S&P a Reuters kérdéseire e-mailben.

Orbán Viktor korábban azt mondta, a választások után nem lesz szükség megszorításokra a hiány leszorításához, ami az elmúlt években rendre meghaladta a kormányzati előrejelzéseket, és jelenleg a GDP kb. 5 százalékára tehető.

A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter arra számít, hogy győzelmük esetén gyorsan felszabadulhat több milliárd eurónyi EU-s forrás, illetve korrupcióellenes intézkedésekkel meg a milliárdosok vagyonadójának bevezetésével erősítené meg az államháztartást.

Az S&P szerint a közelmúlt globális gazdasági kihívásai lefelé mutató kockázatot jelentenek a 2,5 százalékos növekedési előrejelzésükre (3 évnyi stagnálás után). Hétfőn a Goldman Sachs az energiaár-sokk hatásai miatt 1,9 százalékról 1,6 százalékra csökkentette Magyarországra vonatkozó növekedési prognózisát. Az S&P közölte:

„A Magyarország »BBB«-besorolására vonatkozó jelenlegi negatív kilátásunk azt tükrözi, hogy fennáll a kockázata annak, hogy a költségvetési teljesítmény érdemben gyengébb lehet az előrejelzéseinknél.”

A hitelminősítő szerint az energiaár-sokk az inflációt és a költségvetési terheket egyaránt növelheti, mivel a magyar gazdaság energiaintenzitása magas. Az S&P nem számít arra, hogy Magyarország időbeli korlátok miatt bármilyen forráshoz jutna az EU járvány utáni helyreállítási alapjából.

A hónap elején a Fitch Ratings közölte, hogy a gyenge növekedés megfordítása és a közpénzügyek meg a gazdaságpolitikai hitelesség helyreállítása lesznek a következő magyar kormány fő kihívásai, különösen a választások előtti, vártnál nagyobb költségvetési lazítás után.