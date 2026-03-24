A világ visszanyal

„A magyar választás megváltoztathatja Európát” – fogalmazott még 2025 novemberében az Economist cikkének címe. A tény, hogy a vezető gazdasági-politikai hetilap a következő év fontosabb eseményeit taglaló összeállításában kiemelt figyelmet szentel egy kis ország ügyeinek, erős figyelmeztetés volt minden magyar választó és újságolvasó számára.

Orbán Viktor a 2025 júniusi NATO-csúcstalálkozón, kollégákkal Fotó: NICOLAS TUCAT/AFP

Az Economist többek közt arról írt, hogy „az év legfontosabb választása segíthet mozgásba lendíteni az Európai Uniót”. Hogy „Mr. Orbán szoros kapcsolata Trump úrral és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a legtöbb többi uniós vezető számára elfogadhatatlan”. Hogy „az EU-csúcsok rendre arról szólnak, hogy Orbán úr él-e a vétójogával”. Valamint hogy „az egész világ számára tanulságokkal szolgálhat, hogy egy kiüresedett demokráciában egy erős kezű, hivatalban lévő politikus komoly választási kihívással szembesül”.

2026 márciusában, amikor a világ legnagyobb lapjaiban sorozatban jelennek meg cikkek a magyar kormány orosz barátairól, valamint ezeknek az orosz barátoknak a magyarországi kavarásairól, már világos, hogy kellett mindezt érteni. A kétesélyes, szoros verseny mellé a frusztrációra és idegbajra egyébként is hajlamos kis ország a kampány hajrájában megkapta a nyakába az egész világ figyelmét és kavarását. Ha úgy tetszik: beavatkozását.

Abban természetesen semmi különös nincs, hogy a világsajtó kicsit jobban odafigyel egy izgalmas választási kampányt bonyolító országra. Semmi furcsa nincs abban, hogy egy másik vezető gazdasági-politikai lap, a Financial Times cikksorozatban tárja olvasói elé a felcsúti gazdasági csodát és Orbán Viktor baráti körének közpénzzel kitömését. A 444 is többet foglalkozik Szlovéniával most, amikor választás van, mint bármikor máskor.

Az viszont már kevésbé megszokott, hogy a világsajtó kiemelt érdeklődéssel, élő egyenes adásban közvetítsen egy kis kelet-európai ország választása körüli titkosszolgálati kavarásokról. A lavinát a VSquare hírlevelében indította el Panyi Szabolcs, aki március 5-én arról írt, hogy a magyarországi kampányba a moldáv választások körül is kavaró orosz titkosszolgálati szakemberek kapcsolódtak be, vagy legalábbis terveznek bekapcsolódni, Orbán Viktor csapatát segítve.

Ezeket az értesüléseket a magyar kormány agresszívan tagadta, és olyan hadjáratot indított Panyi ellen, hogy az mára eljutott a magyar sajtótörténetben példátlan módon publikált, lehallgatott telefonbeszélgetésekig – és még messze a vége. A V4 Square írása után viszont olyan, a magyar kormány piszkos ügyeit taglaló cikkek jelentek meg, amiket már nem lehetett a szokásos sunyi visszatámadással elintézni a magyar kormány felől.