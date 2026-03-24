Benéztünk a Fidesz-közeli trollfarmra, a hamis zászlós akció irányítójába botlottunk

  • A Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség (DDÜ) neve egyre gyakrabban kerül elő a kampányban: a cég amellett, hogy a Fidesz kampányeszközét, a Digitális Polgári Köröket menedzseli, számos más akció is náluk fut össze a bérkommenteléstől a március 15-i hamis zászlós műveletig.
  • A cég a 13. kerületben, egy olyan irodaházból működik, aminek tulajdonosa az Orbán Viktor vejéhez, Tiborcz Istvánhoz köthető Gránit Alapkezelő.
  • Hétfő reggel itt, a Kassák Lajos utcai iroda előtt kérdeztük Balog Gézát, a DDÜ egyik regionális vezetőjét arról, milyen szerepe volt a Tisza menetének megtrollkodásában, és mit tervez a cég a választások után.
választás 2026 POLITIKA ddü tiborcz istván Digitális Polgári Körök fidesz Balog Géza Kassák Lajos út gránit alapkezelő Tisza menet március 15-i hamis zászlós művelet orbán viktor Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség választás 2026
