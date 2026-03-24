Diplomáciai feszültséget okozott a japán férfi, aki bemászott a kínai nagykövetségre

külföld

Kína tiltakozott és diplomáciai lépéseket tett a japán kormánynál azután, hogy a tokiói nagykövetségére bemászott egy férfi, aki a japán hadsereg, az Önvédelmi Erők aktív szolgálatban lévő tisztjének vallotta magát. „Az illető elismerte, hogy cselekedetei illegálisak voltak, és isten nevében azzal fenyegetőzött, hogy megöli a kínai diplomáciai személyzet tagjait” – mondta Lin Jian, a kínai külügy szóvivője .

Kína felszólította Japánt, hogy folytasson alapos vizsgálatot, vonja felelősségre az elkövetőket, és adjon magyarázatot. „A japán félnek garantálnia kell a Japánban működő kínai nagykövetségek és konzulátusok létesítményeinek és személyzetének biztonságát, felül kell vizsgálnia és ki kell igazítania Kínával kapcsolatos politikáját, valamint alapvetően meg kell akadályoznia az ilyen incidensek megismétlődését” – mondta.

A kínai nagykövetség Tokióban
Fotó: STR/AFP

A két ázsiai ország közötti kapcsolatok romlottak azóta, hogy Takaicsi Szanae japán miniszterelnök tavaly novemberben azt vetette fel: egy feltételezett kínai támadás Tajvan ellen akár tokiói katonai választ is kiválthat. A múlt hónapban a parlamentben tartott beszédében Takaicsi a Kína által alkalmazott „kényszerítő politikára”, valamint a Peking és regionális partnerei, Oroszország és Észak-Korea által jelentett növekvő gazdasági és biztonsági fenyegetésekre figyelmeztetett. A csütörtöki fehér házban tartott találkozón Donald Trump amerikai elnök és Takaicsi közösen bemutattak egy akciótervet, melynek célja, hogy alternatívákat dolgozzanak ki Kínával szemben a kritikus ásványi nyersanyagok és ritkaföldfémek ellátási láncaiban.

Japán az éves diplomáciai jelentésben várhatóan visszaminősíti Kínával való kapcsolatának leírását „az egyik legfontosabb” kategóriából, helyette „fontos szomszédként” említi, illetve a kapcsolatot „stratégiai” és „kölcsönösen előnyös” jelzőkkel illeti majd, hivatkozva az elmúlt évben Pekinggel kialakult számos konfliktusra. (Reuters)

