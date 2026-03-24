Direkt36: Az Alkotmányvédelmi Hivatal nyomására, fals indokkal tartottak házkutatást a Tisza informatikusainál

Hosszú oknyomozó anyagban tárta fel a Direkt36 azt, hogy hogyan lépett fel a Nemzeti Nyomozó Iroda a Tisza Párt két informatikusával szemben ,és a történetből egy szövevényes titkosszolgálati akció állt össze.
Az egész ügy 2025. július 1-jén kezdődött a névtelen bejelentéssel, amely a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) hotline-jára érkezett. Ezt azért hozták létre, hogy ha valaki gyerekek online szexuális kizsákmányolására utaló tartalmakba fut bele, ezen keresztül tudja jelezni a hatóságok felé. Két férfi ellen érkezett itt bejelentés azzal, hogy gyermekpornó van náluk. Egyikük a netes körökben a Gundalf néven fut, ő 19 éves, másikuk a Buddha nicknevet használja, és 38 éves. A fiatalabb férfi az eset előtt dolgozott a Tiszának, Buddha pedig még akkor is, amikor ez a szövevényes ügy elindult.
Az NMHH-hoz érkezett bejelentésről furcsa módon az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) értesítette a Nemzeti Nyomozó Irodát (NNI), akik ezután házkutatást tartottak a két férfinál. Lefoglalták azok informatikai eszközeit, de gyermekpornót egyáltalán nem találtak azokon. Ám Buddhánál, aki egy dunai hajón rendezte be a szervereit – és ezért ott csaptak le rá – találtak egy nadrágra szerelhető rejtett kamerát.
A Direkt36 megszerezte az NNI-nél zajló nyomozás számos dokumentumát. Ezekből kiderült, miért volt ennél a férfinél rejtett kamera. Gundalfot ugyanis akkor már hónapok óta nyomasztotta egy „Henry” néven futó alak, aki azt akarta elérni, hogy a fiatal árulja el a Tisza Pártot. Magyarul be akarta építeni egy hálózatba, aminek segítségével valószínűleg a párt informatikai rendszereihez akart hozzáférést szerezni. Csakhogy Gundalf minderről értesítette idősebb kontaktját, Buddhát, akivel elhatározták, hogy megpróbálják lebuktatni, kicsoda „Henry”. Ezért kellett a kamera, ám mielőtt erre sort kerítettek volna, megérkezett hozzájuk az AH nyomására az NNI.
Az ügy tele van furcsaságokkal:
A nyomozás iratai ugyanakkor tartalmaznak olyan képernyőfotókat, amelyek „Henry” megkereséseit, üzeneteit tartalmazzák. Ezekből kiderül, Henry hogyan próbálta befolyásolni a fiatal Gundalfot valószínűleg azzal a céllal, hogy hosszútávon építse be őt a Tisza informatikai csapatába egy későbbi akció érdekében. De más is kiderült a lap nyomozásából.
A beszélgetések alapján Vogel Evelin, Magyar Péter Tisza-elnök egykori barátnője is az egyik, Henryhez kapcsolódó „csapat” tagja volt korábban, és az ő munkájuk eredményei voltak azok, a titokban Magyar Péterről készített hangfelvételek, amelyek még 2024 őszén jelentek meg. (Vogel a Direkt36 megkeresésére közölte: „Semmilyen titkos vagy nem titkos orosz vagy hazai műveleti akcióban, lejárató kampányban, titkos társasági tevékenységben nem vettem részt, nem is tervezem”.)
És jelentős információ az is, hogy a Tisza tavalyi „adatszivárgási botrányát”, amelyből ukránozós kampányt épített a Fidesz, Henry előre jelezte Gundalfnak.
Érdemes elolvasni a teljes DIrket36 cikket, amelyre a hatóságok semmit sem reagáltak, a Tisza pedig annyit, hogy „a konkrét kérdéseket és felvetéseket nem kívánjuk kommentálni”. Hozzátették, hogy a választás után majd egy „független nyomozó hatóságnak kell feltárnia” a történteket, és a felelősökkel szemben is nekik kell eljárniuk. „Addig felszólítjuk a szolgálatok munkatársait, hogy ne szegjék meg a hazájukra tett esküjüket” – írta a párt.
Szándékos lejáratást sejt a Tisza egy nyilvánosságra került, tiszások személyes adatait tartalmazó adathalmaz miatt. Azt állítják, az abban lévő ukrán fejlesztőt nem ismerik, ilyen formátumú adatbázisuk pedig nincs. Az adatok egy része ugyanakkor biztosan valós, ezt a listán lévők erősítették meg. Péterfalvi Attila vizsgálódik, a Fidesz egész pályás letámadásban van.