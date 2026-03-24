Donald Tusk: Micsoda szégyen

„Orbán külügyminisztere megerősítette, hogy rendszeresen tájékoztatta Moszkvát arról, miről beszéltek az uniós vezetők zárt ajtók mögött. Micsoda szégyen”

– írta az X-en Donald Tusk lengyel miniszterelnök, az Európai Tanács egykori elnöke arról, hogy Szijjártó Péter a kezdeti tagadás után elismerte, hogy az uniós megbeszélések előtt és után is fel szokta hívni Szergej Lavrov orosz külügyminisztert.

Donald Tusk lenygel miniszterelnök 2025. szeptember 1-én Gdanskban. Fotó: Artur Widak/NurPhoto via AFP

Tusk vasárnap azt írta: a hír, hogy Orbán emberei az Európai Tanács üléseinek minden részletéről tájékoztatják Moszkvát, senkit sem érhet meglepetésként, „ez az egyik oka annak, hogy csak akkor szólalok fel, amikor feltétlenül szükséges, és csak annyit mondok, amennyi szükséges”.