Fóliázzák be a háborús rettegtetést!

Michl József nem a legismertebb fideszes politikus, hiába irányítja Tatát már 20 éve polgármesterként, de már tavaly novemberben irányt mutatott az állampárt propagandájának, amikor úgy köszönt el az unokájától, hogy aláírást gyűjteni megy, mert nem engedheti meg, hogy a háború tönkretegye Európát és az unokája jövőjét.

A helyzet a kampányban azért gyorsan eszkalálódott. A Bors 4 millió példányban kiadott egy ingyenes lapszámot, amiben óvodás és kisiskolás celebgyerekek elképzelt kényszersorozásával riogatott. (Volt olyan postás, aki azért tagadta meg a különkiadás kézbesítését, mert nem volt hajlandó riogatni sem öreget, sem gyereket a háborúval.) A lapban Gregor Bernadett színésznőt is megszólaltatták, aki viszont utólag Facebookon tiltakozott, mert mint írta „arra nem hívta fel a lap a figyelmemet, hogy egy pártpolitikai propagandacikk egyik szereplője leszek, a kész anyagot megjelenés előtt velem nem egyeztették, ahogy arról sem tájékoztattak, hogy a gyermekeim fotóit, nevüket, születési adatait is felhasználják engedély nélkül egy manipulált, szerkesztett sorkatonai behívóhoz”.

A mélypontra – legalábbis eddig – a Szentkirályi Alexandra által irányított budapesti Fidesz jutott el, amikor olyan AI- videót posztolt, amiben egy kislány előbb arról érdeklődik, hogy „Anya, mikor jön haza apa? De most hol van? Mikor láthatom újra?”, miközben az anyja arcán legördül egy könnycsepp. A következő vágóképen a sárban térdelő apját kivégzik, közelről fejbe lövik, majd jön a felhívás, hogy ennek elkerülése érdekében a Fideszre kell szavazni.

Magyar Péter tiltakozott a videó miatt, a DK feljelentést tett, de Szentkirályi megvédte a kivégzős videót, így üzeni Magyarnak: „Azt akarod, hogy dugjuk homokba a fejünket, és ne vegyünk tudomást a körülöttünk lévő borzalmakról. Szerintem annak nincsen helye a közéletben, aki el akarja titkolni a háború szörnyűségeit, mert erről is fogunk dönteni április 12-én.” Szentkirályi szerint ez a videó a valóság, csak nem szeretünk szembenézni vele, az EU pedig 2030-ban háborúba megy. A gyerekekről Szentkirályi nem beszélt.

Ezután jött Orbán Viktor, aki a közösségi médiásai által megosztott videó tanulsága szerint felhívta a gyerekeit és az unokáit, hogy figyelmeztesse őket arra a fenyegetésre, ami az összevissza hadováló Hrihorij Omelcsenko extábornok szájából hangzott el.

Aztán a miniszterelnök márciusi 15-e után indult országjárása első állomásán, Kaposváron történt egy jelenet, ami tán spontán volt, de jól mutatta, hogy miben van most a fideszes kampány. Orbán kedvenc témájáról beszélt, arról, hogy szerinte az már eldőlt, hogy az EU háborúba megy Oroszország ellen 2030-ig, amikor egy magasba tartott kislány elkezdte a miniszterelnök nevét kiabálni. A körülötte állók nevettek, egy idő után Orbán is reagált a helyzetre, de a megkezdett mondatot már a kislányt is beleszőve simán azzal fejezte be, hogy ha nem ő nyer, akkor „jön a háború, a vér, a szenvedés és a nélkülözés”.

A kislányt aztán Orbán közösségi médiásai fel is használták. Emiatt kapott is beadványt a Nemzeti Választási Bizottság, de a kormánypárti többség elutasította a panaszt, bár abban azért volt némi egyetértés, hogy mennyire ízléses gyerekeket felhasználni a kampányban. (Volt olyan korábbi kampány, ahol megbüntették Orbánt, mert gyerekekkel kampányolt.)

Hogy a mindenhonnan ömlő háborús rettegtetés hat a gyerekekre, az éppen a Fideszt szolgáló Patrióta hétfői élő adásában bizonyosodott be. Kecskeméten Szarvas Szilveszter jelentkezett be az élő adásban egy nő és vélhetően annak gyereke mellől azzal, hogy megtalálta Orbán legfiatalabb rajongóját. Oda is nyújtott a mikrofont a kislánynak, aki azonnal elkezdte mondani, hogy

„Orbán Viktor szeretlek, és védjél meg a háborútól".

A dolog annyira nem lehetett spontán, mert Szarvas tudta azt is, hogy a kislány egy ajándékkal készült Orbánnak, el is mondatta vele, hogy egy angyalt hozott, amivel azt üzeni, hogy szereti.

„Hát ez bűbájos volt, köszönjük” - értékelték a jelenetet a stúdióból.

Szarvas Szilveszter a Facebookon a jelenetet úgy osztotta meg, hogy lehagyta a védj meg a háborútól részt, de boldogan újságolta kommentben, hogy sikerült elintézni, hogy a kislány odaadhassa az ajándékot Orbánnak. (A két videóban a gyerekeket mi takartuk ki, az arcukat simán használta a propaganda.)

A gyerekek felhasználása kampányban nem új dolog, ezt nemzetközi jogszabályok is tiltják, és Magyarországon is védik a gyerekeket a törvények, még akár a saját szüleik döntésétől is ilyen helyzetekben.

Azt viszont a mostani kampány hozta el, hogy a gyerekek már nem ússzák meg a háborús rettegtetést sem. Korábban a youtube-videós háborús hirdetések elöl nem tudtak menekülni, ehhez jöttek/jönnek még a bombás, tankos és mindenféle egyéb óriásplakátok is.

Arról, hogy mindez hogyan hat a gyerekekre, hogyan élik meg a szülők és mit lehet tenni a károk enyhítése érdekében ajánlom Urfi Péter remek cikkét: Kisfiam azt álmodta, hogy Magyarországot megtámadta egy másik ország.

Az előző kampányban a választást a magát családbarátnak mondó kormány egy gyerekvédelmi népszavazással kötötte össze.

Most egyáltalán nem kérdezik meg a magyarokat, pedig a négy évvel ezelőttihez hasonló, egyetlen ponton módosított kérdésre valóban érdekes lenne a válasz:

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló háborús szorongást okozó médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?