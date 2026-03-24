Gyorsan összerántott jelentéssel reagált az Alkotmányvédelmi Hivatal a Direkt36 cikkére

POLITIKA

Kedd reggel jelent meg a Direkt36 cikke arról, hogyan lépett fel tavaly nyáron a Nemzeti Nyomozó Iroda a Tisza Párthoz köthető két informatikus ellen. A cikkben bemutatták, hogy tavaly a Nemzeti Nyomozó Iroda arról kapott bejelentést, hogy gyermekpornográfia gyanúja merült fel két magyar férfinél, és a bejelentésre az Alkotmányvédelmi Hivatal is külön felhívta a figyelmüket. Amikor házkutatást tartottak a 19 és a 38 éves férfinél, azzal szembesültek, hogy a Tisza Párthoz köthető két informatikushoz érkeztek. Bár több tucat adathordozót foglaltak le, semmi nyomát nem találták gyerekpornónak.

Viszont a lementett képernyőfotókból kirajzolódott egy politikai összeesküvésnek látszó művelet, aminek célja a Tisza Párt informatikai rendszerének feltörése és esetleges bedöntése volt. A képernyőfotókon látható üzenetváltások a 19 éves férfi és egy Henry nevet használó ismeretlen között zajlottak 2025 első felében. Henry megpróbálta beszervezni a férfit egy, a Tisza Párt elleni titkos akcióba. Többek között hozzáférést akart a párt informatikai rendszereihez. A két informatikus Henryék lebuktatására készülhetett, ezért készítettek egy olyan övet, aminek egyik lyukába egy apró kamerát rejtettek. Az öv miatt végül az AH nyomására haditechnikai eszközzel való visszaéléssel gyanúsították meg a két informatikust.

Bárdos Szabolcs ezredes, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója és Áder János köztársasági elnök 2017-ben
Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Bár az Alkotmányvédelmi Hivatal nem válaszolt a Direkt36 kérdéseire, a cikk megjelenése után Bárdos Szabolcs vezérőnagy, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója levelet írt a parlament nemzetbiztonsági bizottságának az ügyben. Ebben HD és MT monogrammal emlegetik a két informatikust, akik ellen a kamerás öv miatt „2025 júliusában bejelentés érkezett az NMHH ún. hotline-jára, amely szerint a két fél szereplő gyermekek online szexuális kizsákmányolására irányuló tartalomkészítésre szolgáló eszközöket tervez beszerezni és felhasználni. Az NMHH hivatalból értesítette a nyomozó és nemzetbiztonsági szerveket, majd a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozói házkutatást tartottak az érintetteknél, ahol adathordozókat és több engedély nélkül beszerzett/gyártott haditechnikai eszközt is lefoglaltak. A rendőrség jelenleg engedélyköteles haditechnikai eszközök gyártásával gyanúsítja az eljárás alá vont személyeket.”

Az Alkotmányvédelmi Hivatal leveléből az derül ki, hogy már jóval a Tisza Párt feltűnése előtt figyelték a két informatikust. Az egyikükről azt írják, hogy „ellenérdekelt titkosszolgálatokkal” tartott kapcsolatot, egy hackercsoporttal Ukrajna érdekében hajtott végre műveleteket, valamint több alkalommal járt Ukrajna budapesti nagykövetségén is. A másik férfiről azt írják, hogy magánnyomozó volt, és több alkalommal folyt ellene büntetőeljárás informatikai rendszerekkel való visszaélés, számítógépes csalás és zsarolás miatt.

A jelentéssel kapcsolatban a Direkt36 megjegyezte, hogy a tavaly júliusi feljelentés az egyetlen utalás arra, hogy a dokumentumban szereplő két ember azonos lehet azzal a két informatikussal, akikről cikkükben írtak.

Hozzátették, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának levele „semmi érdemi választ nem ad a cikkünk főbb állításaira (és nem mellesleg semmilyen abban foglalt információt nem próbál meg tagadni vagy korrigálni)”.

Majd közzétették azokat a kérdéseket, amiket a hivatalnak és a Rogán Antal által vezetett Miniszterelnöki Kabinetirodának küldtek:

  • Az AH miként szerzett tudomást az eredetileg az NMHH internet hotline-ra érkezett, de az NNI-hez továbbított névtelen bejelentésről még azelőtt, hogy az egyáltalán az NNI-hez megérkezett volna?
  • Pontosan milyen kommunikáció zajlott az ügyben az NNI és az AH között? Az AH részéről ki vagy kik fogalmaztak meg kéréseket, illetve esetlegesen utasításokat?
  • Az AH tevékenységét felügyelő Miniszterelnöki Kabinetirodának volt bármi szerepe abban, hogy az AH részt vett ebben a Tisza Párthoz kötődő személyeket érintő ügyben? Ha igen, kérjük, részletezzék, hogy mi volt a Kabinetiroda szerepe, és az ő részükről ki járt el ebben az ügyben?
  • Mennyire szokványos az, hogy az AH szerepet vállal egy gyermekpornográfiával összefüggő bejelentés kivizsgálásában? Miként egyeztethető ez össze az AH céljaival?
  • Az AH-nak volt tudomása arról, hogy a Tisza Párt ellen szervezett művelet zajlik azzal a céllal, hogy bedőljön a párt informatikai rendszere? Ha igen, hogyan szerzett tudomást erről az AH?
  • Kapcsolatban állt vagy áll-e az AH a Tisza Párt gyengítésén dolgozó személyekkel vagy csoportokkal? Ha igen, kérjük, osszanak meg erről részleteket.
  • Kicsoda az AH tudomása szerint a fájlokban V. E., illetve Henry néven szereplő, [a Tisza Párt egyik informatikusát] beszervezni igyekvő személy, és milyen szervezet áll mögötte?
  • Tudomásunk szerint az AH később is befolyásolta az ügyben zajló rendőrségi munkát. Decemberben az AH nyomására rendeltek el újabb házkutatást a két érintett lakásán, illetve ezenkívül mindkettejüket gyanúsítottként hallgatták ki haditechnikai termékkel való visszaélés gyanújával. Emellett az AH nyomására döntött úgy a rendőrség, hogy nem vizsgálja közelebbről a Tisza Párt elleni műveletet. Miért fogalmazott meg az AH ilyen kéréseket, illetve esetlegesen utasításokat?
választás 2026 POLITIKA miniszterelnöki kabinetiroda Rogán Antal direkt36 Bárdos Szabolcs Tisza Párt nmhh Áder János Alkotmányvédelmi Hivatal választás 2026 nemzeti nyomozó iroda