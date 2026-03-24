Gyorsan összerántott jelentéssel reagált az Alkotmányvédelmi Hivatal a Direkt36 cikkére

Kedd reggel jelent meg a Direkt36 cikke arról, hogyan lépett fel tavaly nyáron a Nemzeti Nyomozó Iroda a Tisza Párthoz köthető két informatikus ellen. A cikkben bemutatták, hogy tavaly a Nemzeti Nyomozó Iroda arról kapott bejelentést, hogy gyermekpornográfia gyanúja merült fel két magyar férfinél, és a bejelentésre az Alkotmányvédelmi Hivatal is külön felhívta a figyelmüket. Amikor házkutatást tartottak a 19 és a 38 éves férfinél, azzal szembesültek, hogy a Tisza Párthoz köthető két informatikushoz érkeztek. Bár több tucat adathordozót foglaltak le, semmi nyomát nem találták gyerekpornónak.

Viszont a lementett képernyőfotókból kirajzolódott egy politikai összeesküvésnek látszó művelet, aminek célja a Tisza Párt informatikai rendszerének feltörése és esetleges bedöntése volt. A képernyőfotókon látható üzenetváltások a 19 éves férfi és egy Henry nevet használó ismeretlen között zajlottak 2025 első felében. Henry megpróbálta beszervezni a férfit egy, a Tisza Párt elleni titkos akcióba. Többek között hozzáférést akart a párt informatikai rendszereihez. A két informatikus Henryék lebuktatására készülhetett, ezért készítettek egy olyan övet, aminek egyik lyukába egy apró kamerát rejtettek. Az öv miatt végül az AH nyomására haditechnikai eszközzel való visszaéléssel gyanúsították meg a két informatikust.

Bárdos Szabolcs ezredes, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója és Áder János köztársasági elnök 2017-ben Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Bár az Alkotmányvédelmi Hivatal nem válaszolt a Direkt36 kérdéseire, a cikk megjelenése után Bárdos Szabolcs vezérőnagy, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója levelet írt a parlament nemzetbiztonsági bizottságának az ügyben. Ebben HD és MT monogrammal emlegetik a két informatikust, akik ellen a kamerás öv miatt „2025 júliusában bejelentés érkezett az NMHH ún. hotline-jára, amely szerint a két fél szereplő gyermekek online szexuális kizsákmányolására irányuló tartalomkészítésre szolgáló eszközöket tervez beszerezni és felhasználni. Az NMHH hivatalból értesítette a nyomozó és nemzetbiztonsági szerveket, majd a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozói házkutatást tartottak az érintetteknél, ahol adathordozókat és több engedély nélkül beszerzett/gyártott haditechnikai eszközt is lefoglaltak. A rendőrség jelenleg engedélyköteles haditechnikai eszközök gyártásával gyanúsítja az eljárás alá vont személyeket.”

Az Alkotmányvédelmi Hivatal leveléből az derül ki, hogy már jóval a Tisza Párt feltűnése előtt figyelték a két informatikust. Az egyikükről azt írják, hogy „ellenérdekelt titkosszolgálatokkal” tartott kapcsolatot, egy hackercsoporttal Ukrajna érdekében hajtott végre műveleteket, valamint több alkalommal járt Ukrajna budapesti nagykövetségén is. A másik férfiről azt írják, hogy magánnyomozó volt, és több alkalommal folyt ellene büntetőeljárás informatikai rendszerekkel való visszaélés, számítógépes csalás és zsarolás miatt.

A jelentéssel kapcsolatban a Direkt36 megjegyezte, hogy a tavaly júliusi feljelentés az egyetlen utalás arra, hogy a dokumentumban szereplő két ember azonos lehet azzal a két informatikussal, akikről cikkükben írtak.

Hozzátették, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának levele „semmi érdemi választ nem ad a cikkünk főbb állításaira (és nem mellesleg semmilyen abban foglalt információt nem próbál meg tagadni vagy korrigálni)”.

Majd közzétették azokat a kérdéseket, amiket a hivatalnak és a Rogán Antal által vezetett Miniszterelnöki Kabinetirodának küldtek: