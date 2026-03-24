Jair Bolsonaro egyelőre „humanitárius házi őrizetben” töltheti 27 éves börtönbüntetését

Jair Bolsonaro volt brazil elnök egészségi okokból egyelőre házi őrizetben töltheti büntetését Alexandre de Moraes legfelsőbb bírósági bíró bejelentése szerint.

A 71 éves volt államfő tavaly november óta 27 éves börtönbüntetését tölti amiatt, hogy a vád szerint 2023-ban erővel meg akarta dönteni Luis Inácio Lula da Silva államfő kormányának hatalmát.

Jair Bolsonaro 2025. február 18-án Brazíliavárosban.
Fotó: Ton Molina/NurPhoto via AFP

Moraes szerint a mostani döntése egyelőre 90 napra szól, ennek letelte után „újraértékelik a humanitárius házi őrizet fenntartásához szükséges feltételek fennállását, szükség esetén orvosi vizsgálat elvégzésével”.

A 2019-től 2022-ig hivatalban lévő elnök védői már hosszabb ideje próbálják azt elérni, hogy Bolsonaro büntetését ún. „humanitárius házi őrizetben” tölthesse, de ezt Moraes mindeddig elutasította.

Bolsonarót március elején szállították be a brazil főváros egyik kórházának sürgősségi osztályára akut tüdőgyulladással, ahonnan azóta már kiengedték egy friss egészségügyi dokumentum szerint. (MTI)

