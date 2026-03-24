Kim Dzsongun: Észak-Korea erősíti nukleáris erejét, Dél-Korea a legellenségesebb állam

Kim Dzsongun észak-koreai vezető parlamenti beszédében kijelentette, hogy országa tovább erősíti nukleáris erőit, és Dél-Koreát a legellenségesebb államként kezeli – írja a Reuters.

A nukleáris fegyvereket a nemzetbiztonság, a regionális stabilitás és a gazdasági fejlődés alapvető garanciájaként írta le, elutasítva minden olyan elképzelést, amely leszerelést kínálna gazdasági vagy biztonsági engedményekért cserébe. Szerinte Észak-Korea már bizonyította, hogy a nukleáris erők fenntartása a fejlesztéssel párhuzamosan a helyes stratégiai döntés.

„A mai világban, ahol a szuverén államok méltóságát és jogait könyörtelenül megsértik az egyoldalú erőalkalmazás és az erőszak révén, világosan látszik, mi jelenti egy állam fennmaradásának és békéjének valódi garanciáját”

– mondta Kim hétfőn a Népgyűlés előtt, ami az ország formálisan törvényhozó, valójában azonban csak jóváhagyó szerepet betöltő testülete. A beszéd egyes értelmezések szerint közvetett bírálata volt az Egyesült Államok Iránnal szembeni politikájának. Elemzők úgy látják, hogy Phenjan ezzel ismét megerősítette régóta hangoztatott álláspontját: a nukleáris fegyverek kulcsszerepet játszanak a külső beavatkozás elrettentésében és a rezsim túlélésének biztosításában.

Kim az Egyesült Államokat és szövetségeseit vádolta a térség destabilizálásával, ugyanakkor kijelentette, hogy Észak-Korea már nem tekinti magát fenyegetettnek, és szükség esetén képes más országokat is megfenyegetni. Közölte, hogy Dél-Koreát „a legellenségesebb államként” tartják számon, és figyelmeztette Szöult: Észak-Korea szuverenitásának bármilyen megsértésére „könyörtelenül, habozás és korlátozás nélkül” válaszolnak. A kijelentések újabb jelei annak, hogy Phenjan egyre keményebb álláspontot képvisel Szöullal szemben, miután Kim szakított a békés újraegyesítést célzó politikával, és a két fél viszonyát két ellenséges állam kapcsolatává kívánja átértelmezni.

A beszéd gazdasági elemeket is tartalmazott: Kim egy új ötéves terv végrehajtását sürgette, ami az ipar modernizálását, az energiatermelés növelését, az élelmiszerellátás javítását és a lakásépítés bővítését célozza. A parlament elfogadta a tervet és a 2026-os költségvetést is, amely jelentősen növeli a védelmi kiadásokat, külön forrásokat biztosítva a nukleáris és katonai képességek fejlesztésére.