Kitiltják Pécsről a nyomasztó plakátokat

Egy rendelet elfogadásával úgy döntött a pécsi közgyűlés, hogy a város lakóinak nem kell tovább tűrnie a félelmet vagy gyűlöletet keltő plakátokat – írja a PécsMa. Ehhez egy 2008-as rendeletet módosítottak a városi közgyűlésben. Ez úgy szól, hogy azok a plakátok, amelyek „a városképi, műemléki és környezeti követelményeket ki nem elégítő, vagy Pécs Város településképi karakterébe egyéb módon nem illeszkedő”, valamint „olyan tevékenység vagy körülmény reklámozására vagy bemutatására, amely nem szolgálja a közösségi együttélés alapvető szabályait vagy jogellenes tartalmat jelenít meg” nem köthető közterület-használati megállapodás.
A PécsMa azt írja, ez a döntés jogszabályi hátteret biztosít arra, hogy a pécsieknek ne kelljen többé elviselnie a városképet csúfító, és indokolatlanul lehangoló politikai plakátok látványát. „A lépés szükségszerű, bár abban az értelemben nem egyedi, hogy ezt már több önkormányzat is megtette” – mondta Péterffy Attila, Pécs polgármestere.
Pécsen él Heindl Péter „plakátjavító aktivista” is, aki már hetek óta kampányplakátokat „javít” az országban. Tevékenységéért a hétvégén az Emberség Erejével Alapítvány díjában is részesült.
Heindl Péter pécsi jogász és „plakátjavító aktivista” hetek óta állami kampányplakátokat alakít át, mert szerinte demokráciában az állam nem költhet közpénzt politikai üzenetekre. A hatóságok azonban másként látják. A DW riportja.