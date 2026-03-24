Lázár János aggódik, hogy az iráni háború veszélyezteti a tavaszi útjavításokat

Az építési és közlekedési miniszter a kampányturné közben a kormányzati feladataira is szakított egy kis időt, amiben elmondta, hogy Donald Trump iráni háborúja keresztbe tehet a tavaszi útfelújításoknak.

„Sajnos az a helyzet, hogy az iráni háború miatt fölment a bitumen ára, és a kivitelezők most a megkötött szerződések ellenére kivárnak. Tehát az iráni háború befolyásolja a tavaszi aszfaltozást Magyarországon. Például az 52-es úton, amin jöttem Kecskeméttől Dunaföldvárig, 15 kilométert akarunk rendbe hozni, és a bitumen ára miatt veszélyben van a projekt megvalódítása” - panaszkodott Lázár János. Hozzátette, hogy még meg kell egyezniük kivitelezőkkel.



