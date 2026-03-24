Lázár nyíltan beszélt arról, hogy össze kellene fogniuk a Mi Hazánkkal

Az építési és közlekedési miniszter kedd este a Fejér megyei Úrhidán fórumozott, ahol a szokványosan induló szuverenitásvédelmi fejtegetései végül oda futottak ki, hogy a Fidesznek ebben a tekintetben együtt kellene működnie a Mi Hazánkkal:

„Szerintem a szuverenitáspárti politikusoknak először össze kell fogni. Szuverenitáspárti politikusoknak tekintem a mi hazánkosokat és a fideszeseket is. Meg kell fontolni azt, hogy a szuverenitáspárti politikusok a jövőben együtt tudnak-e gondolkodni, együtt tudnak-e dolgozni. De mások is csatlakozhatnak ehhez, mert nem az a lényeg, hogy melyik pártban vagy, hanem hogy Magyarország szuverenitását tartod fontosnak, vagy pedig éppenséggel Magyarország szuverenitásáról másképpen gondolkodsz.”

Ugyanakkor azokkal nem működnének együtt, akik szerinte feladnák Ukrajna szuverenitását. Erre példaként felhozta, hogy szerinte a tiszások a parlamentben megszavaznák Ukrajna uniós tagságát. Viszont Lázár sem ért egyet mindenben a Mi Hazánkkal, hiszen szerinte például „Magyarország az Európai Unió tagja, és az is kell maradjon”. Úgy látja, hogy ezért nagyon nehéz együttműködni a Mi Hazánkkal, mert „ők pedig ki akarják léptetni Magyarországot az Európai Unióból meg a NATO-ból”. Szerinte ez kizárná az együttműködést. (Borvendég Zsuzsanna, a Mi Hazánk EP-képviselője nemrég arról beszélt az Inforádióban, hogy ha 2029-ben nem a jobboldal szerez többséget az EP választáson, akkor a párt népszavazást tartana az EU-ból való kilépésről.)

A kormányból Lázár János többször is tett gesztust a Mi Hazánk felé. 2025-ben például leült egyeztetni Toroczkai László pártelnökkel, hogy alkotmányos joggá tegyék a készpénz használatát. Majd az építési miniszter akkor is Toroczkaiék követelésének engedett, amikor tavaly nyáron műemlékké nyilvánította a XII. kerületi turul szobrot.

Toroczkai László és Lázár János miután a készpénzhasználatról egyeztettek (2025) Fotó: Lázár János﻿/Facebook

Mivel az április 12-i választáson kiélezett eredményre lehet számítani a Fidesz és a Tisza között, egyre gyakrabban merül fel, hogy a parlamentbe bejutó Mi Hazánk királycsinálóvá válhat. Orbán Balázs fideszes kampányfőnök a héten Isaszegen azt fejtegette, hogy beszélni kell a Mi Hazánk felé nyitott szavazókkal is. Szerinte nem bevonni kell a Mi Hazánk Mozgalmat, hanem kihagyni, és a mi hazánkos szavazókat kell meggyőzni, hogy ilyen veszélyes időkben Orbán Viktorra szavazzanak.

Toroczkai László a 444-nek adott interjújában azt mondta, hogy ha teljesítik a feltételeit, akkor a választások után Orbán Viktorral és Magyar Péterrel is leülne tárgyalni. Ugyanakkor Orbánt nem szavazná meg miniszterelnöknek, és a közlekedési miniszterrel kapcsolatban sem volt lelkesebb, azt mondta: „Nem gondolom, hogy ami Orbán Viktorban rossz, az ne lenne meg Lázár Jánosban is. Benne ugyanúgy megvannak azok a dolgok, amiket nem szeretünk a Fideszben.”