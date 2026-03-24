Lehallgatások és kizárások

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap legérdekesebb-fontosabb híreivel, cikkeivel. Például ezzel a néggyel:

Gulyás Gergelyt egy kampányesemény helyszínén kérdeztük, és itt mondta el, hogy „az égvilágon semmilyen kritikát” nem kapott a párttárasaitól arra a mondatára, hogy a kormány Trump kérésére megfontolná, hogy segítsünk a Hormuzi-szoros felszabadításában.

Hétfő reggel nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyen Panyi Szabolcs újságíró egy forrásával beszél, és szóba került Szijjártó telefonszáma is. A kormánymédia szerint a számot ő osztotta meg a külföldi titkosszolgálatokkal, de Panyi szerint ez abszurd, és az egész akció egy hiteltelenítési kísérlet az orosz-magyar kapcsolatokról szóló, készülő cikke miatt.

Szijjártóval kapcsolatos hír volt, hogy a Politico arról írt, az EU kizárja a magyarokat az érzékeny tárgyalásokról, hogy ne szivárogtathassanak az oroszoknak, és miközben a miniszter valamiért olyan AI-tartalmat osztott meg magáról, amin nyolc fekete lóval hajt a Puskás Arénától és a BYD gyártól a dicsőség felé, kiderült az is, hogy Kubatov Gábor fia főosztályvezető a külügyben. Valamint írtunk arról is tegnap, hogy az ukrán elhárítás közzétette annak a magyar katonai hírszerzőnek a nevét, aki az állítólagos kárpátaljai kémhálózatot irányíthatta.

Orbán közben megint egy kampányrendezvényre terelte össze Európa szélsőjobboldali erőit, pár nappal a hasonló esemény után, amikor még Netanjahu is támogatásáról biztosította a távolból. Este azonban már Kecskeméten járt, ahol ismét meggyűlt a baja a tiszás ellentüntetőkkel. Magyar Péter pedig Nyíregyházán beszélt nagy tömeg előtt, és elmondta azt is, ki mindenkit váltanának le egy alkotmánymódosítás után. Kampányhoz kapcsolódó hír volt, hogy a Kúria ismét kimondta, hogy a közmédia választási törvényt sért, ha a Facebook-oldala fideszes kampánykiadványként működik, és eldőlt, hogy az expárbeszédes Berki Sándor nem lesz képviselőjelölt, ahogy visszalépett a Jobbik jelöltje is a karcagi választókerületben.

A szokásos neres hírek-blokkban megírtuk, hogy

38,5 milliárdos propagandamegbízást kaptak Balásy Gyula cégei,

fotókat tett közzé Matolcsy György exjegybankelnök sok millió forintos szolgálati budijáról Hadházy Ákos,

jogerősen is hat és fél év börtönt kapott az Agrárminisztérium korábbi helyettes államtitkára,

és hogy Schobert végre személyesen is megköszönhetett mindent a „honvédő miniszterelnöknek”.

És üzemanyagpiaci hír volt tegnap, hogy piaci alapon már 134 forinttal fog többe kerülni a dízel a kutakon, mint amennyi a védett ára, hogy üzemanyagkorlátozást vezettek be egy nagyobb kúthálózatnál, valamint hogy a kormány nem ment bele abba, hogy csökkentse a kis benzinkutak kiskereskedelmi adóját.

Hétfőn jelent meg interjúnk Toroczkai Lászlóval: A Mi Hazánk elnöke szerint az általa képviselt magyar igazság soha nem volt még olyan közel az ország irányításához, mint most. Orbán Viktorral és Magyar Péterrel csak komoly feltételeinek teljesítése esetén tárgyal majd, miniszterelnökként viszont egyiküket sem szeretné látni.

Hétfő reggeli élő műsorunk vendége Puzsér Róbert volt, aki a Rendszerbontó Nagykoncert újabb fellépőit is bejelentette, de sok minden más is szóba került.

Hétfőn Donald Trump bejelentette, hogy elhalasztja az iráni energetikai infrastruktúra elleni támadást, miután egyeztetett a rezsimmel, bár Teherán tagadta, hogy lett volna bármilyen párbeszéd. De, mint írtuk, az amerikai elnök csak időt nyerhetett, ám előbb-utóbb muszáj lesz döntenie: vagy kiszáll vagy súlyosbítja a háborút.

Alig lépett hivatalba az új Babiš-kormány, már két hatalmas tömegtüntetést is tartottak ellene Prágában. Ezeket a tömegtüntetéseket civilek szervezik, politikai pártok részvétele nélkül. Ott voltunk és megpróbáltuk megfejteni, mi viszi ilyen könnyen utcára a cseheket. És írtunk arról is, hogy

sorra tiltják be Moszkva környékén az internet blokkolása miatt kezdeményezett tüntetéseket – a covidra hivatkozva,

Meloni kormánya betámadta az igazságszolgáltatást, de a népszavazáson elbukott az átalakításról szóló javaslatuk,

és hogy bölényeket gázolt halálra a Bölény IC Lengyelországban.

