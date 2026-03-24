Lekövettük, ahogy Orbánék gánti bányájából viszik a követ az M1-es bővítéséhez

Milliárdos árbevételű bányászati céget visz Orbán Viktor édesapja, Orbán Győző, aki mindig a radar alatt repül: alvállalkozóként, beszállítóként a cég neve sosem jelenik meg olyan nyilvános dokumentumokban, amelyekben állami, vagy valamilyen módon közpénzzel érintett beruházásokról van szó.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy nincs is köze ilyen üzletekhez, legutóbb másfél éve okozott kínos pillanatokat Orbán Viktornak, még Brüsszelben is, amikor 444 kiderítette, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonal építéséhez is szállít Orbán Győző cége, a Dolomit Kft.

Az M1-es autópálya bővítése is egy hatalmas beruházás, az évekig tartó projekt 800 milliárd forintba kerülhet. Kaptunk egy tippet, hogy az Orbán család bányájából ehhez is szállíthatnak követ, úgyhogy megnéztük a saját szemünkkel.

választás 2026 belföld fejer-03 orbán győző v-híd m1-es autópálya óbarok szíjj lászló Budapest-Belgrád vasútvonal dolomit kft mészáros lőrinc orbán viktor választás 2026 Erra Transz Kft
Kapcsolódó cikkek

Kilométerenként 10 milliárdért bővítik hatsávosra az M1-es autópályát

A teljes 78 kilométeres szakasz 2029-re készülhet el.

Fődi Kitti
Orbánék kövéből épül a Budapest–Belgrád vasút

Belső dokumentumokból tudjuk: az Orbán család bányájából szállítottak építőanyagokat a Budapest-Belgrád vasútvonal felújításához. A beruházás részleteit titokban tartják, így eddig nem tudhattuk, hogy a miniszterelnök közvetlen családtagjai is profitálnak belőle.

Zöldi Blanka
Orbán Győző legsikeresebb cége kenterbe ver mindenkit a piacon

Orbán Viktor pedig próbál hárítani, de a Transparency International szerint igenis közpénzből épül a Budapest-Belgrád vasútvonal, ahová Orbán Győző cége is beszállít.

Windisch Judit
Elindultak a tehervonatok a 800 milliárd forintos Budapest–Belgrád vasútvonalon

„Végig kétvágányú, 160 km/h sebességgel járható vasútvonal épült a legkorszerűbb utasforgalmi létesítményekkel.”

Gazda Albert
Orbán magánberuházásnak tartja a Budapest–Belgrád vasút építését, ahová az apja szállítja a köveket

A nemzetközi sajtó előtt, az Európai Parlamentben tudtuk megkérdezni a miniszterelnököt a családi érintettségéről.

Kovács Bendegúz, Czinkóczi Sándor
Mészárosék már 30 milliárdot kaszáltak a koncessziós autópályákon

Az állam egyelőre többet fizet a cégnek, mint amennyibe a sztrádák fenntartása kerül.

Székely Sarolta
A konkurenciához képest kilőtt Orbán Győző cége

Csak a külföldi hátterű cégeknek volt tavaly több bevétele, mint Orbán Győző bányacégének. Orbán unokaöccse is egyre sikeresebb.

Windisch Judit
Apja állami óriásbizniszéről kérdeztük Orbán Viktort

Helyesnek tartja-e, hogy apja gazdagodik a Budapest-Belgrád vasút felújításából? A miniszterelnök a beruházóhoz irányított.

Zöldi Blanka, Kristóf Balázs
Ember nem keresett még annyi pénzt Magyarországon, amennyit Mészárosék szakíthatnak az autópálya koncesszión

A G7 szerint 35 év alatt 700 milliárd forint nyereségre is szert tehet a felcsúti mágnás és Szíjj László közös konzorciuma.

Rényi Pál Dániel
