Lekövettük, ahogy Orbánék gánti bányájából viszik a követ az M1-es bővítéséhez

Milliárdos árbevételű bányászati céget visz Orbán Viktor édesapja, Orbán Győző, aki mindig a radar alatt repül: alvállalkozóként, beszállítóként a cég neve sosem jelenik meg olyan nyilvános dokumentumokban, amelyekben állami, vagy valamilyen módon közpénzzel érintett beruházásokról van szó.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy nincs is köze ilyen üzletekhez, legutóbb másfél éve okozott kínos pillanatokat Orbán Viktornak, még Brüsszelben is, amikor 444 kiderítette, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonal építéséhez is szállít Orbán Győző cége, a Dolomit Kft.

Az M1-es autópálya bővítése is egy hatalmas beruházás, az évekig tartó projekt 800 milliárd forintba kerülhet. Kaptunk egy tippet, hogy az Orbán család bányájából ehhez is szállíthatnak követ, úgyhogy megnéztük a saját szemünkkel.