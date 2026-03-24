Magyar: Ez az ügy a legrosszabb kommunista időket idézi és súlyosabb a Watergate botránynál

„Itt a vége. Egy hazug világ szilánkokra tört” – reagálta Magyar Péter arra, hogy a Direkt36 cikke szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal nyomására, fals indokkal tartottak házkutatást a Tisza Párt informatikusainál.

„Ez az ügy a legrosszabb kommunista időket idézi és súlyosabb az amerikai Watergate botránynál, amibe Nixon elnök belebukott”

– írta Magyar, hozzátéve, hogy „a magyar titkosszolgálatok Orbán Viktorék utasítására a kormányváltásra készülő TISZA-ra dolgoztak”.

Szerinte az ügy minden határon túlmegy, „tulajdonképpen egy puccskísérlet a szabad Magyarország ellen”, és azt ígérte, hogy kormányváltás után „mind a politikai megrendelők, mind a titkosszolgálatok vezetői a magyar igazságszolgáltatás előtt fognak felelni a tetteikért”.

A cikkre a hatóságok semmit sem reagáltak, a párt pedig annyit, hogy „a konkrét kérdéseket és felvetéseket nem kívánjuk kommentálni”. Hozzátették, hogy a választás után majd egy „független nyomozó hatóságnak kell feltárnia” a történteket, és a felelősökkel szemben is nekik kell eljárniuk. „Addig felszólítjuk a szolgálatok munkatársait, hogy ne szegjék meg a hazájukra tett esküjüket” – írta a párt.