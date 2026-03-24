Majkával, Hajós Andrással és a jólvanezígyes Nagy Ádámmal tér vissza a Heti Hetes

A választások estéjén közel 10 év után visszatér az RTL-re a Heti Hetes: a műsorvezető a Fókuszcsoportból és a Jólvanezígyből ismert Nagy Ádám lesz, hozzá csatlakozik Majoros Péter, azaz Majka és Hajós András, aki a régi Heti Hetesben is többször feltűnt.

„Új szereplők, régi hagyományok. A megújuló Heti Hetes 2026-ban sem fogja kímélni a politika, a közélet, a bulvármédia és nagyvilágunk közszereplőit, számukra újra feltálaljuk a feketelevest! Ráadásul a szórakoztató műsor visszatérése aktuálisabb nem is lehetne, hiszen a magyar demokrácia ünnepén, az országgyűlési választások estéjén - a választási kampányok lecsengésével, a szavazatszámlálás alatt – kínál önfeledt szórakozást és kikapcsolódást a nézőknek”

– írta közleményében a csatorna, hozzátéve, hogy az első adás április 12-én, az urnazárás után, 19:30-tól látható majd. Azt, hogy kik lesznek még a műsorban, az RTL a választásokig nyilvánosságra hozza. A Heti Hetes a premierjét követően vasárnap esténként 21 órától lesz látható az RTL-en.

A népszerű közéleti műsor 1999 szeptemberétől 2016 decemberéig futott, műsorvezetője a második évadtól Jáksó László volt, előtte Csiszár Jenő töltötte be ezt a szerepet. Csiszár azóta már Szijjártó Péter javaslatára egy ideje meghatalmazott nagykövet, Orbán Viktorról pedig decemberben azt mondta, „a legnagyobb hadvezér és a katonája lehetek.”

Kapcsolódó cikkek

Ki gondolta volna 25 évvel ezelőtt, hogy ezt mondja majd Orbánról a Heti hetes műsorvezetője?

Csiszár Jenő Szijjártóról is beszélt Lentulai Krisztián műsorában.

Mészáros Juli
gondolatok

Nagyköveti kinevezést kapott a Heti Hetes egykori műsorvezetője

Előléptették Csiszár Jenőt.

Urfi Péter
POLITIKA