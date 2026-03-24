Már idén megkezdődhet a kolozsvári Trump-torony építése

A Trump család ingatlanfejlesztési konglomerátuma, a Trump Organization idén tervezi megkezdeni első romániai projektjének építését, miután megszerezte az első engedélyt egy luxusfejlesztés megvalósítására Kolozsvárin – írja a Bloomberg.

A lap értesülése szerint Eric Trump, Donald Trump amerikai elnök második legidősebb fia és a Trump Organization elnöke a következő hónapokban Romániába utazhat, hogy elindítsa a munkálatokat Kolozsváron. A projekt, ami egy golfpályát, egy 30 emeletes Trump Tower szállodát és prémium lakásokat is magában foglal, a helyi sajtó szerint több mint 500 millió dollárba kerülhet. A román fővárosban, Bukarestben egy másik Trump-torony is épülhet. A Trump Organization mindkét projekt kivitelezését még idén el szeretné kezdeni.

A Trump Organization nem reagált azonnal a Bloomberg e-mailben küldött megkeresésére. A Trump család az utóbbi időben fokozott érdeklődést mutat Kelet-Európa iránt. Tavaly Eric bátyja, Donald Trump Jr. Bulgáriába és Romániába látogatott egy kelet-európai körút részeként, üzleti lehetőségeket keresve.

Eközben az Affinity Partners – a Trump vejének, Jared Kushnernek a befektetési cége egy luxusfejlesztést tervez Albániában. Egy másik Affinity-projektet, egy belgrádi luxushotel- és apartmankomplexumot azonban a helyi ellenállás miatt elvetettek.

A kolozsvári polgármesteri hivatal kiadta a Trump-projekt elsődleges engedélyét, ami további infrastrukturális fejlesztésekhez kötött. A tényleges építkezést lehetővé tevő építési engedélyt később kell benyújtani, és az is jóváhagyáshoz kötött. Sem a városi főépítész, sem a polgármester nem válaszolt a Bloomberg megkeresésére. A New York Times a múlt héten arról számolt be, hogy a beruházás jogi és környezetvédelmi aggályokat vet fel. „Olyan projekten dolgozunk, amely nem érintett semmilyen jogi vitában, és minden a tervek szerint halad” – mondta telefonon Ștefan Berciu, a Trump Organization helyi partnerének, az SDC Imobiliare-nek a vezetője.