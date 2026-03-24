Mohamed Szalah az idény végén otthagyja a Liverpoolt

Mohamed Szalah az idény végén távozik a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató, az angol labdarúgó Premier League-ben címvédő Liverpool csapatától.

Mohamed Szalah az Aston Villa elleni Premier League-meccsen 2025. november 1-én. Fotó: Paul Ellis/AFP

A 33 éves egyiptomi válogatott támadó szezonvégi búcsújáról a klub a közleményében azzal számolt be, hogy:

„Szalah kívánsága az volt, hogy ezt a bejelentést a lehető leghamarabb tegyük meg a szurkolók felé, mert ezzel látja biztosítottnak a jövőjével kapcsolatos átláthatóságot, illetve így is szeretné kimutatni a drukkerek irányába érzett tiszteletét és háláját.”

A 115-szörös egyiptomi válogatott játékos videón szólt a szurkolókhoz:

„Sajnos elérkezett a nap. Ez a búcsúm első része, az idény végén elhagyom Liverpoolt. Soha nem gondoltam volna, hogy ez a klub, ez a város, és ezek az emberek milyen mély nyomot hagynak majd az életemben. A Liverpool nemcsak egy klub, hanem szenvedély, történelem, szellemiség. Ezt nem tudom szavakban elmagyarázni olyanoknak, akik nem tagjai ennek a klubnak. Győzelmeket ünnepeltünk, megnyertük a legfontosabb trófeákat, és együtt küzdöttünk az életünk legkeményebb időszakaiban.”

Az egyiptomi futballista 435 meccsen 255 gólt szerzett a Liverpool színeiben, és két angol bajnoki cím, egy FA Kupa és két Ligakupa mellett egy Bajnokok Ligája-, egy klubvilágbajnoki, illetve egy európai Szuperkupa-trófeát is nyert a csapattal, amihez 2017-ben, az AS Romától igazolt. (MTI)