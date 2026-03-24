Több mint 78 ezer választási értesítőt nem sikerült kézbesíteni

Az országgyűlési választás kitűzéséről szóló értesítők több mint 1 százaléka érkezett vissza a Nemzeti Választási Irodához (NVI), mert a címzettet nem találta a posta – írta az NVI az MTI-nek.

Összesen több mint 78 ezer levélről van szó, ami valószínűleg azért történt, mert az érintettek elköltöztek, de ezt nem jelentették be. Ezek a választók a névjegyzék zárásáig, a szavazás előtti csütörtökön 16 óráig még bejelenthetik lakcímváltozásukat.

Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Az NVI-nek törvényben előírt feladata, hogy a választás kitűzéséről névre szóló levélben tájékoztassa a mintegy 7,6 millió, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárt a parlamenti választás kitűzéséről. Az értesítőket a Magyar Posta kézbesítette.

A levélben szerepel a választó neve, születési adatai, lakcíme, valamint az is, hogy hol és melyik választókerületben szavazhat. Emellett megadják a szavazás pontos helyét és idejét, és azt is jelzik, hogy a szavazóhely akadálymentes-e. Az értesítő bemutatása ugyanakkor nem szükséges ahhoz, hogy a valaki részt vegyen a választáson, a személyazonosságot érvényes személyivel, útlevéllel vagy jogosítvánnyal kell igazolni.