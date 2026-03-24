Von der Leyen szerint ideje tárgyalni és véget vetni az ellenségeskedéseknek Iránban

Az Egyesült Államoknak és Iránnak tárgyalóasztalhoz kell ülnie, hogy haladéktalanul véget vessenek a Hormuzi-szoros lezárásának, és megszüntessék a közel-keleti ellenségeskedéseket – mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Von der Leyen a Guardian tudósítása szerint elítélte, hogy Irán kereskedelmi hajókat és kulcsfontosságú infrastruktúrát támadva próbálja akadályozni a forgalmat a globális energiaellátás egyik legfontosabb útvonalán.

„Iránnak azonnal fel kell hagynia a fenyegetésekkel, az aknatelepítéssel, a drón- és rakétatámadásokkal, valamint minden olyan kísérlettel, ami a szoros lezárására irányul”

– mondta kedden Ausztráliában, ahol egy új szabadkereskedelmi megállapodást ír alá. Hozzátette: a háború lezárása elengedhetetlen a növekvő globális gazdasági zavarok megfékezéséhez. Az ausztrál parlamentben arról is beszélt, hogy a földrajzi távolság többé nem jelent védelmet a háborús és geopolitikai kockázatokkal szemben.

„Azok az országok, amik gazdasági modelljeiket a stabilitás és biztonság adottságára építették, új helyzettel szembesülnek. A világ, amiben élünk, kegyetlen, kemény és könyörtelen. Mintha kifordult volna önmagából. A korábbi bizonyosságok megkérdőjeleződtek, a tegnap biztonságérzetet nyújtó védőréteg szertefoszlott”

– mondta, a jelenlegi helyzetet pedig az orosz-ukrán háború kitörése utáni gazdasági sokkhoz hasonlította. Szerinte a fejlett gazdaságoknak alkalmazkodniuk kell az új realitásokhoz, egyúttal szorosabb együttműködést sürgetett Ausztrália és az Európai Unió között Kína exportvezérelt növekedési modelljének kezelésére.

Az EU és Ausztrália közötti új, szabadkereskedelmi megállapodás értelmében az ausztrál termékek közel 98 százaléka vámmentesen jut be az uniós piacra, miközben az európai élelmiszerek és ipari termékek olcsóbbá válhatnak Ausztráliában. Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök szerint a geopolitikai kihívások kezelése könnyebbé válik a megerősített együttműködés révén. Bejelentette, hogy Ausztrália tárgyalásokat kezd az uniós Horizon Europe kutatási programhoz való csatlakozásról is.