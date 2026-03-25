A DK visszaléptette két budapesti és egy nógrádi jelöltjét

Három választókerületben visszaléptette a Demokratikus Koalíció az egyéni jelöltjét. Dobrev Klára a Facebookon azt írta, azokat a helyeket választották, ahol felméréseik szerint a legszorosabb eredmény várható.
Komáromi Zoltán, Ternyák András és Godó Beatrix lépett vissza most. (Ternyák visszalépését már kedden megírtuk, miután kiderült a választás.hu-ról.)
Dobrev azt írta, az általuk rendelt kutatások szerint Budapest 06.-os választókörzetben Hadházy Ákos, Nógrád megye 01.-es választókörzetben pedig a Tisza jelöltje a legesélyesebb ellenzéki jelölt, ezért az ő támogatásukat kérik a szavazóiktól.
Budapest 08.-as választókörzetben a náluk lévő adatok szerint Kunhalmi Ágnes független jelölt és a Tisza jelöltje fej-fej mellett állnak, itt azt kérik a szavazóktól, hogy döntsenek valamelyikük mellett.
Dobrev a tiszás jelölteket nem nevezte meg a posztjában, de a Budapesten Hadházy körzetében Velkey György László, Kunhalmi körzetében Virágh Gabriella, Nógrádban pedig Szafkó Zoltán Péter indul.
Dobrev azt írta, a visszalépésekről más párttal nem egyeztettek. Egy másik DK-s jelölt, Kopping Rita visszalépése Bács-Kiskunban nagy vihart kavart, őt ezért kizárták a pártból.
Nógrád 01-ben egyébként a párbeszédes Berki Sándor is bejelentette visszalépését.
A DK szerint „Kopping Ritát megzsarolták és sajnos végül fontosabb volt neki a pozíció és a pénz, mint a kormányváltás”, Koppingot kizárják a pártból.
Ternyák András, aki Budapest 8-as választókerületében, a XIX. kerületben indult volna, indokolást későbbre ígért.