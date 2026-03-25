A DK visszaléptette két budapesti és egy nógrádi jelöltjét

POLITIKA

Három választókerületben visszaléptette a Demokratikus Koalíció az egyéni jelöltjét. Dobrev Klára a Facebookon azt írta, azokat a helyeket választották, ahol felméréseik szerint a legszorosabb eredmény várható.

Így nem indulnak a

  • Budapest 06.-os
  • a Budapest 08.-as
  • és a Nógrád megyei 01.-es számú választókörzetben.

Komáromi Zoltán, Ternyák András és Godó Beatrix lépett vissza most. (Ternyák visszalépését már kedden megírtuk, miután kiderült a választás.hu-ról.)

Dobrev azt írta, az általuk rendelt kutatások szerint Budapest 06.-os választókörzetben Hadházy Ákos, Nógrád megye 01.-es választókörzetben pedig a Tisza jelöltje a legesélyesebb ellenzéki jelölt, ezért az ő támogatásukat kérik a szavazóiktól.

Budapest 08.-as választókörzetben a náluk lévő adatok szerint Kunhalmi Ágnes független jelölt és a Tisza jelöltje fej-fej mellett állnak, itt azt kérik a szavazóktól, hogy döntsenek valamelyikük mellett.

Fotó: Demokratikus Koalíció

Dobrev a tiszás jelölteket nem nevezte meg a posztjában, de a Budapesten Hadházy körzetében Velkey György László, Kunhalmi körzetében Virágh Gabriella, Nógrádban pedig Szafkó Zoltán Péter indul.

Dobrev azt írta, a visszalépésekről más párttal nem egyeztettek. Egy másik DK-s jelölt, Kopping Rita visszalépése Bács-Kiskunban nagy vihart kavart, őt ezért kizárták a pártból.

Nógrád 01-ben egyébként a párbeszédes Berki Sándor is bejelentette visszalépését.

választás 2026 POLITIKA visszalépés DK budapest-08 budapest-06 nograd-01 egyéni jelöltek választás 2026
Mészáros Juli
POLITIKA

Herczeg Márk
választás