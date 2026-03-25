A Fidesz és a Tisza is a csatatérkörzetekre koncentrál, Lázár volt körzetében már ötször kampányoltak

Amióta Sulyok Tamás január 13-án kitűzte a választás időpontját, a Fidesz és a Tisza Párt is aktívan kampányol az országban. A kormánypárt Lázárinfókkal és zárt fórumokkal indított, március közepétől azonban Orbán Viktor is kiáll a terekre, miközben Lázár János és Szijjártó Péter is járja az országot. Magyar Péter egyedül végzi ugyanazt a munkát, amit a három kormánytag együtt, naponta több helyszínen tart beszédet, kisebb településeken is.

A kampányesemények területi megoszlása alapján látszik, hogy a politikusok a csatatérkörzetekre fordítják a legtöbb energiát. A 11 legtöbbet látogatott választókerület között 9 olyan van, amiben az EP-választás eredménye alapján szoros küzdelem várható. A maradék 2 közül az egyik inkább fideszes, másik inkább tiszás bázis.

Térképünkön látszik, hol járt már a Fidesz triójából valaki, illetve Magyar Péter január 13. óta. Narancssárgával jelöltük azokat a választókerületeket, ahol csak Orbán, Lázár vagy Szijjártó járt, zölddel, ahol csak Magyar. A bordó szín azt jelenti, hogy a választókerület valamelyik településén fideszes szereplő és a Tisza elnöke is kampányolt már. A választókerületre kattintva látszik a helyszín, az időpont és a fontosabb jelöltek névsora is.

A kampányolás szempontjából legforgalmasabb választókerületeket külön is kigyűjtöttük.

Bács-Kiskun megye 1. (Kecskemét)

Ebben a választókerületben március 15-e után pörgött fel a kampány. Először Lázár János tartott Kecskeméten fórumot, majd Magyar Péter beszélt a megyeszékhelyen és Kunszentmiklóson, március 23-án pedig Orbán Viktor tartott nyílt kampányrendezvényt Kecskeméten.

Mivel a megyeszékhely nagyobbik része másik körzethez tartozik, az intenzív kampányolás a megye 2-es számú választókerületének is szólt. A két, Kecskemét központú választókerületből az 1-es számú a vidékiesebb, az évtizedek óta fideszes bástyának számító körzetet 59 százalékos eredménnyel húzta be Salacz László 2022-ben. Az EP-választás eredménye alapján fideszes maradt a választókerület, így óriási meglepetés lenne a tiszás Csőszi Attila győzelme.

Békés megye 1. (Békéscsaba)

A körzetben eddig a Tisza kampányolt aktívabban, Magyar Péter Békéscsabán, Újkígyóson és Kondoroson is járt. Viszont a Fidesz sem engedte el a választókerületet. Orbán Viktor március 29-én nyílt rendezvénnyel tér vissza a megyeszékhelyre, ahol február végén már tartott egy DPK-gyűlést. Miután a Tisza a 2024-es EP-választáson jó eredményt ért el Békéscsabán, így inkább a tiszás Bódoczi István lehet a körzet esélyese. A Fidesz új jelöltet indított, Takács Árpád megyei főispán személyében.

Békés megye 4. (Orosháza)

Magyar Péter és a Fidesz is kétszer kampányolt a választókerületben. A Tisza elnöke Kaszaperen és Orosházán beszélt, Lázár János Battonyán tartott Lázárinfót, Szijjártó Péter pedig Orosházán fórumozott. A körzet azért különleges, mert hagyományosan a győzteshez húz, vagyis olyan képviselőt választ, aki a később kormányt alakító párt jelöltje. A Fidesz a kampányfotók koronázatlan királyát, Erdős Norbert képviselőt, a Tisza pedig Ianosné Gurzó Máriát indítja. Riportunkban arról írtunk, hogy a Tiszának hoznia kell a körzetet, ha győzni akar országosan.

Csongrád-Csanád megye 3. (Szentes)

Orbán Viktor és Magyar Péter is kétszer járt a választókerületben. A miniszterelnök február végén Lázár Jánossal Kisteleken gyűjtött ajánlást, majd Csongrádon zárt körben beszélt a fideszes aktivistáknak. A Tisza elnöke pedig Szentesen és Sándorfalván tartott beszédet. A körzet azért különösen érdekes, mert az 1998 óta képviselő Farkas Sándor nem indul, Szabó István helyette a Fidesz jelöltje. A Tisza Bárkányi Bencét indítja. Az EP-választási eredmények alapján a körzet inkább fideszes, és akár a Mi Hazánk jelöltje is kétszámjegyű eredményt érhet el.

Csongrád-Csanád megye 4. (Hódmezővásárhely)

Az ország egyik legérdekesebb választókerületében mindkét párt komolyan veszi a kampányolást, rekordot jelentő 5 alkalommal léptek fel a húzónevek. Orbán Viktor már február 2-án megjelent a körzetben, vasárnap pedig nagygyűlést tartott Hódmezővásárhelyen, miközben a leköszönő egyéni képviselő, Lázár János is tartott egy makói Lázárinfót.

Orbán Viktor Hódmezővásárhelyen március 22-én Fotó: Németh Dániel/444

Magyar Péter február végén Makón, kedden pedig Hódmezővásárhelyen beszélt. A Tisza évtizedek óta nem látott esélyt kapott a körzetben azzal, hogy Lázár 2002 óta először nem indul. A Fidesz jelöltje Czirbus Gábor, a Tiszáé Ferenczi Gábor. Riportunk – és az EP-választás eredménye – alapján szoros versenyre lehet számítani.

Fejér megye 3. (Bicske)

Orbán Viktor szülőfalujának választókerületében Magyar Péter kétszer kampányolt, Velencén és Csákváron. A miniszterelnök egy zárt gyűlést tartott, Szijjártó Péter pedig Bicskén fórumozott. A körzet az EP-választás eredményei alapján továbbra is inkább fideszes. Az újrázó Tessely Zoltán képviselő 57 százalékos eredménnyel nyert 2022-ben, a Tisza Bögi Viktóriával próbál neki meglepetést okozni.

Fejér megye 4. (Dunaújváros)

A tiszás Nagy Ervin indulása miatt nagy figyelmet kap ez a körzet, ahol mindkét párt kétszer kampányolt. Magyar Péter Dunaújvárosban és Iváncsán beszélt, a Fidesz pedig egy pusztaszabolcsi Lázárinfóval és egy dunaújvárosi Orbán-nagygyűléssel mozgósított. Utóbbira busszal is hordták a résztvevőket.

Nagy Ervin Fotó: Németh Dániel/444

Mivel a körzet egyike annak a pár vidéki választókerületnek, ahol győzött ellenzéki jelölt az elmúlt 16 évben, a választás esélyese Nagy Ervin lehet. A Fidesz Mészáros Lajost indítja, aki 2022-ben meglepetésre, szoros versenyben legyőzte a regnáló jobbikos képviselőt, Kálló Gergelyt.

Pest megye 13. (Dabas)

Magyar Péter a körzet két településén, Albertirsán és Újhartyánban tartott beszédet. Albertirsán Lázárinfó is volt, Szijjártó Péter pedig Dabason fórumozott. A választókerület azért érdekes, mert a Fidesz egyik legerősebb Pest megyei bástyája. Pánczél Károly 56 százalékos eredménnyel nyert 2022-ben. Azóta a körzet határait átrajzolták, Pánczélt pedig lecserélték Feldman László dabasi alpolgármesterre, aki a tiszás Hende Mátéval küzd majd meg a mandátumért. A körzethez tartozik Albertirsa, ahol a 2024-es önkormányzati választáson nemcsak elindult a KDNP a Fidesz ellen, hanem polgármester-jelöltje le is győzte nagyobbik kormánypártot.

Somogy megye 1. (Kaposvár)

A választókerület fontosságát jelzi, hogy Orbán Viktor kétszer is kampányolt Kaposváron: először a januári DPK-n, másodszor pedig márciusban, nyílt országjárása első állomásán.

Orbán Viktor Kaposváron március 16-án Fotó: Bankó Gábor/444

Magyar Péter szintén kétszer tartott a körzetben beszédet, Kaposváron és Kaposmérőn. Bár Gelencsér Attila fideszes képviselő választásról választásra egyre jobb eredményt ért el, az EP-választás eredménye alapján a körzet esélyese inkább a Tisza. Érdekesség, hogy itt indult volna Tisza Péter, aki végül lemondott a jelöltségről.

Tolna megye 1. (Szekszárd)

A Fidesz és a Tisza is kétszer járt a körzetben. Orbán Viktor zártkörű fórumot, Lázár János Lázárinfót tartott Szekszárdon, Magyar Péter pedig Szekszárdon és Tolnán kampányolt. A választókerület igazi fideszes bástya, amit 2006 óta Horváth István képvisel a parlamentben. Horváth 2022-ben 55 százalékos eredménnyel nyert, tiszás kihívója Sárosi József lesz. Az EP-választás eredményei alapján nagy meglepetés lenne, ha nyerni tudna.

Veszprém megye 2. (Balatonfüred)

A hódmezővásárhelyi mellett ez a másik választókerület, ahol már ötször kampányoltak a politikusok. Magyar Péter kétszer is járt a körzetben, a Fidesz pedig több formátumot is bevetett: volt Lázárinfó, zártkörű Orbán-Lázár-országjárás és Szijjártó Péter-fórum is. A választókerület két szempontból is érdekes. Egyrészt azért, mert Kontrát Károly képviselőt a jelöltállítás előtti utolsó pillanatban cserélte le a Fidesz Hegedűs Barbarára. Másrészt pedig azért, mert a Tisza az egyik alelnökét, Forsthoffer Ágnest indítja. Bár Kontrát 2022-ben 51 százalékos eredménnyel húzta be, a körzetet inkább ellenzéki bázis lett az EP-választási eredmények alapján.

Ahol ellenszélben is hajt a Tisza

Van két választókerület, ahol egyelőre csak Magyar Péter kampányolt, ráadásul már háromszor is. Mindkét körzet igazi fideszes bástya, ahol a Tiszának a korábbi választási eredmények alapján kevés esélye van a győzelemre.

Bács-Kiskun megye 4. (Kiskunfélegyháza)

Az egyik ilyen Lezsák Sándor körzete, amit 63 százalékos eredménnyel húzott be 2022-ben a Fidesz. Magyar Péter Jászszentlászlón, Kiskunmajsán és Kiskunfélegyházán is kampányolt. Kiskunmajsán azt mondta, hogy információi szerint Lezsák Sándor súlyos beteg, ezért egy független jelölt mögé állhat be a Fidesz. Lezsák az utóbbi időben tényleg kerülte a nyilvánosságot, csak Kocsis Mátéval tartott egy fórumot, a Kecsupnak viszont azt írta, hogy jól van.

Lezsák Sándor Fotó: Ujvári Sándor/MTI/MTVA

Somogy megye 3. (Marcali)

A másik választókerületben nincs hasonló pletyka, Móring József Attila fideszes képviselő ugyanis aktívan kampányol. Magyar Péter az elmúlt bő egy hónapban Marcaliban, Böhönyén és Fonyódon is tartott rendezvényt. Annak ellenére, hogy Móring 58 százalékos eredménnyel hozta az aprófalvas körzetet 2022-ben. Bakos Csaba Attila tiszás jelöltnek hatalmas bravúrra lenne szüksége a győzelemhez.

Ami még kimaradt

Már csak 17 olyan választókerület maradt, ahol sem a Fidesz vezetői, sem Magyar Péter nem kampányolt. Ezeknek a körzeteknek a döntő többsége Budapesten van. A választásig hátralévő két és fél hónapban azonban folyamatosan járják majd a politikusok a körzeteket, így valószínűleg ezekre is sort kerítenek majd.

Korábban Orbán Viktor és Magyar Péter is beszélt az esélyekkel kapcsolatban. A miniszterelnök február 25-én Sülysápon azt mondta, hogy 65 egyéni körzetben vezetnek, de Sülysápon, vagyis a Pest megyei 7-es választókerületben pont nem. Viszont ha a nála 66. helyen álló sülysápi körzetet is behúzzák, akkor az egész választást megnyerik.

Magyar Péter március 15-én beszélt arról, hogy saját méréseik szerint 50 egyéni körzetben meggyőzően, 30 körzetben pedig kicsit, vagy hibahatáron belül vezetnek. A maradék 26 választókerületben szerinte 3-6 százalékpont, vagy kevesebb a hátrányuk.

A címlapi kép Németh Dóra munkája.