A közismert könyvmoly, Erling Haaland megvette a legdrágább norvég könyvet

Fotó: Time önkörmányzata

Erling Haaland, a norvég labdarúgó-válogatott és a Manchester City támadója megvásárolta hazája történetének legdrágább könyvét, majd elajándékozta azt szülővárosa könyvtárának.

A 25 éves csatár édesapjával, Alf-Inge Haalanddal közösen vette meg Snorri Sturluson Királyok történetei című művét 1,3 millió norvég koronáért (nagyjából 45 millió forint) még decemberben - jelentette az NTB hírügynökség. A sztárfutballistának ugyanakkor nem volt szándéka megtartani a kötetet, mint mondta, soha nem volt „nagy könyvolvasó”. Haaland szülővárosa, Bryne könyvtárának ajándékozta a könyvet, de feltételt szabott: „azt kértem, hogy a könyv mindig legyen nyitva, így az emberek bármikor tudnak olvasni azokról, akik az én otthonomból, Bryne-ből és Jaerenből származnak.” A város keddi közleménye szerint a támadó úgy véli, könnyebb úgy olvasásra buzdítani az embereket, ha magukra ismernek azokban, akikről olvasnak. „Én a saját álmomat élem, de ez sajnos nagyon keveseknek adatik meg. Láttam, hogy a könyvek lehetővé teszik sok ember számára az álmodozást és azt, hogy megvalósítsák az álmaikat”.

A település közleménye szerint a következő tanévben a könyv „főszereplője” lesz a város iskolái között sorra kerülő olvasási versenynek, amelynek győztese az oslói Ullevaal Stadionban élőben tekintheti meg a norvég válogatott és Haaland egyik mérkőzését. (dpa via MTI)