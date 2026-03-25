A Kúria szerint bántalmazták a gyermekotthonban nevelt fiút, de az állam nem felelős

Bántalmazás és jogsértések érték egy gyermekotthonban felnőtt fiút, ezt a Kúria is kimondta, ugyanakkor a Belügyminisztérium és az állami fenntartó felelősségét nem állapította meg a rendszer hiányosságai miatt - írja a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) szerdai közleményében.

A döntés egy, a szervezet által képviselt fiatal, Ricsi ügyében született. Az ítélet szerint a gyermekotthon felelős az őt ért bántalmazásokért és megalázó bánásmódért, de az állam nem vonható felelősségre azért, hogy nem biztosított számára megfelelő ellátást.

Ricsi kisgyerekként maradt magára, és már tízéves korára súlyosan veszélyeztetett helyzetbe került. A gyermekvédelem csak évekkel később lépett, de akkor sem nevelőszülőhöz került, hanem egy zárt intézménybe, ahol – a bíróság szerint is – további bántalmazásokat kellett elszenvednie.

A korábbi bírósági döntések még másképp látták az ügyet: a Fővárosi Törvényszék és az ítélőtábla jogerősen kimondta, hogy a minisztérium és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megsértette a fiú jogait, amiért nem biztosítottak számára megfelelő nevelőszülői ellátást. A zárt intézményben ráadásul folyamatos megfélemlítés érte, indokolatlanul gumiszobába zárták, és nem kapott megfelelő segítséget a problémái kezelésére.

A Kúria azonban felülírta ezt az értelmezést. Indoklása szerint nem a rendszer hiányosságai miatt nem került nevelőszülőhöz, hanem azért, mert addigra súlyos pszichés és magatartási problémái alakultak ki.

A TASZ szerint ez a megközelítés elfogadhatatlan.

Az ügyben eljáró ügyvéd, Nehéz-Posony Kata úgy fogalmazott: a döntés azt sugallja, mintha a megfelelő ellátás csak a „jól viselkedő” gyerekeknek járna, miközben az államnak minden gyerek felé ellátási kötelezettsége van, függetlenül attól, milyen állapotban vannak.

Ricsi maga is ellentmondásosnak tartja az ítéletet. Mint mondta, részben elégtételt jelent számára, hogy kimondták a bántalmazást, de fájdalmas volt azt hallani, hogy a szökéseit rótták fel neki. „Azt nem kérdezték meg, miért szöktem: azért, mert bántottak” – mondta.

A fiatal végül civil segítséggel tudott kilépni az intézményből, majd pert indított, hogy másoknak ne kelljen hasonló körülmények között felnőniük.

A TASZ szerint az ítélet egyszerre előrelépés és súlyos visszalépés. Egyrészt precedenst teremt abban, hogy a bíróság kimondta: a gyermekotthonban bántalmazás, jogellenes bezárás és megalázás történt. Másrészt viszont azzal, hogy az állami szereplők felelősségét nem állapították meg, a döntés szerintük elkeni a rendszer szintű problémákat.

A szervezet úgy látja: miközben a gyermekvédelmi rendszer egyre több jel szerint nem működik megfelelően, a felelősség továbbra sem kerül egyértelműen kijelölésre.