Drón csapódott egy észt erőmű kéményébe

Szerda reggel egy orosz légtérből érkező eltévedt drón csapódott az észtországi Ida-Viru megyében található Auvere erőmű kéményébe - írja a Politico.

Az észt belbiztonsági szolgálat sajtótitkára a lappal közölte, a jelenlegi információik szerint a drón nem Észtországot vette célba. A körülményeket még tisztázni kell. Az incidensről az egyik észt oldal, az ERR tett közzé képeket. (A Facebook-oldalukon megjelent képet használtuk a cikkhez is.)

A helyi hatóságok nem azonosították a pilóta nélküli légi járművet oroszként vagy ukránként. Azt megerősítették, hogy az incidens során senki sem sérült meg, az erőműben kis kár keletkezett, az észt energiahálózat működését ez nem befolyásolja.

Nem ez az első alkalom, hogy egy eltévedt drón behatol a balti légtérbe. Egy másik, az orosz légtérből érkező pilóta nélküli légi jármű az éjszaka Lettországban zuhant le. A lett védelmi minisztérium szerint senki sem sérült meg. Evika Siliņa lett miniszterelnök arról beszélt, az első vizsgálatok szerint egy ukrán drón zuhant le, és az ügyet felveti a csütörtöki védelmi csúcstalálkozón.

A hét elején pedig Litvánia számolt be arról, hogy lezuhant egy drón a területén. Ez azt követően történt, hogy Ukrajna vállalta a felelősséget egy sikeres támadásért, amit a balti-tengeri orosz kikötővárosban, Primorszkban hajtottak végre egy olajközpont ellen.