Hamis Euronews-cikkel próbálják elhitetni, hogy egy leendő Tisza-kormány ártana a magyar-amerikai barátságnak

Az Euronews logójával ellátott hamis cikk terjed az interneten, amely azt állítja, hogy Magyar Péter sértő kijelentéseket tett Donald Trumpról. A történet azonban teljes egészében kitaláció, és feltehetően egy szélesebb orosz dezinformációs kampány része.

Az ügyre Kert Attila, az Euronews magyar irodájának a vezetője hívta fel a figyelmet szerda reggel egy Facebook-posztban. Mint írta, a cikk egy ismeretlen oldalon jelent meg az Euronews-t „elég bénán utánzó” formában.





„A cikket természetesen nem mi írtuk, nem nálunk jelent meg, és egy szó sem igaz abból, amit írnak benne”

– fogalmazott. A hamis cikk szerint Magyar egy vidéki kampánygyűlésen „szenilis nagypapinak” nevezte Donald Trumpot, és azt ígérte, hogy kormányra kerülve felmondaná az Egyesült Államokkal kötött fontos megállapodásokat.

Kert szerint a szövegben az egyértelmű hazugságok mellett több kisebb hiba is van, de összességében annyira hihetőre sikerült, hogy külföldön az Euronews nevével hitelesítve terjesztik. Ez pedig alkalmas lehet arra, hogy később visszaszivárogjon a magyar nyilvánosságba már „külföldi véleményként”.

„Azt nyilván mondanom sem kell, hogy mindezzel kinek akarnak segíteni” – tette hozzá.

Az Euronews megerősítette, hogy a cikknek semmi köze hozzájuk, a tartalma teljes egészében kitalált.

A lap kutatók bevonásával arra jutott, hogy az eset egy szélesebb dezinformációs művelet része lehet, amely a Storm-1516 nevű orosz hálózathoz köthető. Ez a csoport rendszeresen terjeszt politikailag motivált, hamis állításokat online, jellemzően választási időszakokban.

A történet nemcsak cikk formájában terjed. A közösségi médiában egy Euronews arculatával készült videó is megjelent, amely ugyanezeket az állításokat ismétli. Az Euronews tényellenőrző csapata több ilyen videót is talált hétfő este óta, némelyik már több ezer megtekintést ért el.

Forrás: Euronews

A klipeket rövid idő alatt, hasonló szövegekkel posztolták különböző, jellemzően anonim fiókok, ami szervezett terjesztésre utal. Az X helyadatai szerint a fiókokat az Egyesült Államokból, illetve Afrikából kezelik.

A dezinformációt vizsgáló Gnida projekt kutatói szerint a kampány illeszkedik a Storm-1516 korábbi működéséhez. A hálózat már a 2024-es amerikai elnökválasztás idején is terjesztett hamis állításokat demokrata politikusokról, és aktív volt a 2025 februári német választások alatt is.

A magyar választásokba történő várható orosz beavatkozás lehetőségét először március elején Panyi Szabolcs lengette be, amikor arról írt, hogy Putyin politikai operátorokat küldhetett Magyarországra a kampány befolyásolására. Később ezt az értesülést olyan nagy nemzetközi lapok is megtámogatták mint a Financial Times, ami arról számolt be, hogy a Kreml aktívan segítené Orbán hatalomban maradását. Azóta a Guardian és a Washington Post is olyan ügyeket tárt fel, amelyek az orosz befolyás erősödésére utalhatnak.

Feledy Botond külpolitikai elemző ugyanakkor a Lakmusznak adott interjújában azt mondta: „Nem attól kell félni, hogy április 12-én 500 ezer szavazót mozgósít az orosz dezinformáció”.