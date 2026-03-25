Három embert letartóztattak a csehországi fegyvergyár felgyújtása miatt, terrorcselekménnyel gyanúsítják őket

Három embert vettek őrizetbe a cseh hatóságok a pardubicei fegyvergyárban történt múlt pénteki gyújtogatás miatt, közülük kettőt már előzetes letartóztatásba is helyeztek. A gyanúsítottakat terrorcselekmény elkövetésével és terrorszervezetben való részvétellel vádolják, és akár 20 év börtönt is kaphatnak.

A két, Csehországban elfogott gyanúsított egy 20 és 30 év közötti nő és férfi, míg a harmadik személyt Szlovákiában vették őrizetbe a helyi hatóságokkal együttműködésben. Utóbbi kiadatását Prága már kezdeményezte. A bíróság mindhárom esetben indokoltnak látta a letartóztatást, arra hivatkozva, hogy fennáll a szökés, a tanúk befolyásolásának, illetve a bűncselekmény megismétlésének veszélye.

A rendőrség szerint a gyanúsítottak cseh és amerikai állampolgárok. A sajtóértesülések szerint a hatóságok további hét embert keresnek az ügyben, külföldi partnerekkel együttműködésben.

A gyanúsítottak nem nyilatkoztak a kihallgatások során, és a médiának sem válaszoltak. A cseh iDNES portál szerint a férfi a bíróságra vezetésekor csak annyit kiáltott: „Free Palestine!” („Szabad Palesztinát!”). A tárgyalás idején több fiatal is megjelent az épület előtt palesztin zászlókkal.

A tűz péntek hajnalban keletkezett Pardubice ipari övezetében, az LPP Holding egyik csarnokában. A lángok gyakorlatilag megsemmisítették a raktárépületet, és átterjedtek a szomszédos irodaházra is. A cég szerint mindkét épület használhatatlanná vált, le kell bontani őket.

Az LPP Holding hadiipari vállalat, amely többek között drónokat gyárt – például Ukrajna számára. Korábban felmerült együttműködésük az izraeli Elbit Systems-szel is, de a cég közlése szerint ez végül nem valósult meg.

A támadásért egy eddig ismeretlen, palesztinbarát és Izrael-ellenes csoport, a The Earthquake Faction vállalta a felelősséget. Állításuk szerint az „izraeli fegyveripar európai központját” akarták megsemmisíteni, és akciójukat a gázai háborúval hozták összefüggésbe.

A csoport egy keddi közleményben azzal is megfenyegette az LPP Holdingot, hogy nyilvánosságra hozza a cég titkos dokumentumait, ha nem szakítja meg kapcsolatait az izraeli partnerekkel, és nem ítéli el a palesztin területek megszállását. A vállalat erre egyelőre nem reagált. (MTI, Denník N)