Humanoid robot sétált Melania Trump mellett a Fehér Ház vörös szőnyegén

A robot egy, a gyerekek mesterségesintelligencia-oktatásáról szóló csúcstalálkozó „sztárvendége" és egyben demonstrációs eszköze volt. A „Fostering the Future Together” nevű kétnapos eseményt Melania Trump szervezte a Fehér Házban, ahol többek között Sara Netanyahu, Olena Zelenska és Brigitte Macron, valamint techcégek képviselői is részt vettek - írja a CNN.

Honored to be invited to the White House by the First Lady Melania Trump pic.twitter.com/E8J74hOciq — Figure (@Figure_robot) March 25, 2026

A Figure 3 nevű robot 11 nyelven köszöntötte a résztvevőket, a beszámolók szerint hibátlan kiejtéssel. Ezt a CNN rögtön az amerikai–orosz technológiai versengés kontextusában értelmezte, felidézve, hogy egy moszkvai techrendezvényen nemrég egy hasonló robot elesett a bemutató közben.

Melania Trump, az est házigazdája, AI szakértői sapkájában arról beszélt, hogy a jövőben az ilyen humanoid rendszerek akár az iskolákban is megjelenhetnek. A résztvevőket arra kérte, képzeljenek el egy Plató nevű robot tanárt, aki klasszikus tárgyakat oktat, személyre szabottan alkalmazkodva minden diák igényeihez. „Mindig türelmes és mindig elérhető lesz. A gyerekek így képesek lesznek a kritikai gondolkodásra és jobban megtanulnak önállóan érvelni” – vetítette előre a first lady.