Kémek, mint… Mi?

Benéztünk a Fidesz-közeli trollfarmra, a hamis zászlós akció irányítójába botlottunk: a Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség változatos módon segíti a kormánypárt kampányát – a cég egyik regionális vezetőjét, Balog Gézát többek között a DDÜ legemlékezetesebb húzásáról próbáltuk kérdezni.
Az elmúlt napok-hetek történései után írtunk arról véleménycikkünkben, hogy Orbán Viktor 16 év alatt nem csak saját hazáját rohasztotta le, hanem árulásával és kavarásaiban a világban közel és távol is számtalan ellenséget szerzett, ezért most már nem csak magyarok érdekeltek a leváltásában. A Direkt36 számolt be arról, hogy tavaly az Alkotmányvédelmi Hivatal nyomására, fals indokkal tartottak házkutatást a Tisza informatikusainál. Magyar szerint az ügy a legrosszabb kommunista időket idézi és súlyosabb a Watergate botránynál. Az Alkotmányvédelmi Hivatal a cikkre gyorsan összerántott jelentéssel reagált: felvázoltak egy kémtörténetet, de egyetlen állítást sem próbálak tagadni vagy korrigálni.
Szijjártó és Lavrov bizarr szoros kapcsolatát bemutatva írtunk arról, hogy nem más, mint Orbán Viktor hozta össze a két jóbarátot: háromszor ment el úgy Putyinhoz és Lavrovhoz Moszkvába a NER-korszak kezdetén Szijjártóval, hogy a regnáló külügyminisztert, Martonyit otthon hagyták – a vége az lett, hogy a magyar külügyminiszter a bizalmas uniós tárgyalások szüneteiben hívogatta példaképét. Szlovákiában botrányt okozott Szijjártó és Lavrov párbeszéde, Donald Tusk szégyennek nevezte az egészet.
Lázár János – aki aggódik, hogy az iráni háború veszélyezteti a tavaszi útjavításokat – nyíltan beszélt arról, hogy össze kellene fogniuk a Mi Hazánkkal. Azt mondta, jót szoktak nevetni Orbánnal a miniszterelnök testalkatára tett megjegyzésein.
Sopront teljesen bevette a Fidesz, a legtöbb képviselőnek valamely rokona is pozícióban van városi cégnél vagy az önkormányzatban, ösztöndíjakat is elnyernek, és a sportegyesületek sem maradnak ki a kampányból – bemutattuk, milyen hálózatokra számít Orbán Viktor, amikor a polgármestereket hívja harcba.
A CÖF–CÖKA a Trump-féle Béketanácstól kér választási megfigyelőket Magyarországra. Robert Fico szerint ha Orbán győz, nemzetközi szinten fogják megkérdőjelezni a választási eredményt. (Közben a győri polgármester azt írta, olyan infók jutottak hozzá, hogy a városa lenne a helyszíne egy „kampányfordító” eseménynek.)
Fotókkal és videókkal mutattuk meg, hogy az elmúlt 100 év legnagyobb magyar autópályaépítésén is gazdagodik az Orbán család úgy, hogy ennek nyilvánosan nincs nyoma. Bemutattuk azt a 2021-es beszélgetésről készült hangfelvételt is, amin egy fideszes képviselő arról beszél, hogy a bátonyterenyei akkuüzem egyértelműen ártalmas az egészségre.
Miközben Varga Mihály arról beszélt, hogy az infláció magasabb lehet az eddig vártnál, a gazdasági növekedés pedig jóval alacsonyabb, a kormány bevezette az egészségügyi szolgáltatók „tolerálható adósságát”, az S&P Global szerint a választás után költségvetési kiigazítás nélkül leminősíthetik a magyar gazdaságot, a MOSZ vezetője pedig arról beszélt, hogy sosem látott válsághelyzetben van a magyar mezőgazdaság. Közben a dízel piaci ára újabb 12 forinttal nőtt.
A Pentagon újabb 3000 katonát készül a Közel-Keletre küldeni, de arról állítólag még nem született döntés, hogy a csapatok belépnének Irán területére.
Miközben közel ezer drónnal támadták az oroszok Ukrajna nyugati megyéit, Oroszországban katonák járnak az óvodákba mesélni a drónhadviselésről. (A Politico szerint a magyar diplomaták és az AfD képviselői miatt már inkább kisebb csoportokban találkoznak uniós országok diplomatái.)
És végül egy humoros hír: a választás napján Majkával, Hajós Andrással és a jólvanezígyes Nagy Ádámmal tér vissza a Heti Hetes.
„Az erőszak a gyengék végső menedéke” – írta posztjához Pintér Bence
Az El Niño jelenség 0,2 °C-kal is növelheti a globális átlaghőmérsékletet.
Az uniós tagságról még nem teljesen ugyanazt gondolják.
A Fidesz propagandája bizonyította be, hogy a gyerekekre súlyosan hat, amit ők maguk ömlesztenek rájuk.
Az első adás a választások estéjén 19:30-tól lesz látható.
Egy liter nem védett árú gázolaj így 198 forinttal lesz drágább, mint egy hónapja volt.
A lengyel miniszterelnök így kommentálta azt, hogy Szijjártó Péter elismerte: az uniós megbeszélések előtt és után is fel szokta hívni az orosz külügyminisztert.
Egy 2021-es beszélgetés jutott birtokunkba, amely még a szétszerelő üzem megnyitása előtt rögzítettek. Molnár Ferenc beszél arról is, hogy hét település visszautasította már a gyárat. Megkeresésünkre most azt mondta, nem emlékszik, hogy ilyeneket mondott volna.
Felvázoltak egy kémtörténetet, de egy állítást sem próbáltak tagadni vagy korrigálni.
Az észak-koreai vezető parlamenti beszédében azt mondta, a nukleáris fegyverek kulcsszerepet játszanak a külső beavatkozás elrettentésében és az ország fennmaradásában.
Ehhez egy 2008-as rendeletet módosítottak a városi közgyűlésben.
„Brüsszelben mindenféle óvintézkedést megteszünk az érzékeny találkozók és információk védelme érdekében” – mondta a lapnak egy magas rangú uniós diplomata.
Arról állítólag még nem született döntés, hogy a csapatok belépnének Irán területére.
A Tisza Párt elnöke hétfőn azt mondta, a legfőbb ügyész „nem a nyomozó hatóságokat képviseli, hanem a maffiát, és az eljárások ellehetetlenítését segíti”.
Ilyen a béke: a gyerekeket a légierő egyenruhájába öltöztették, és elszavalták a katonának Az apám elment a háborúba című verset.
Csütörtökön bemutattuk, hogyan drágult 55 milliárd forintról néhány év alatt 100 milliárd forint fölé az MNB Szabadság téri székházfelújítása. Most újabb képek kerültek elő.
A rendőrségnek egy hónapja van eldönteni, hogy indokolt-e a nyomozás, ami hamarosan lejár. Az MNB már megkezdte az eljárást az ügyben.
„Már nemcsak a stabil működés, a jövedelmezőség forog kockán, hanem a fennmaradás, a túlélés a kérdés” – jelentette ki Koncz Máté, a MOSZ elnöke.
A szlovák kormányfő azt mondta, akkor nagyon keményen ki fog állni a Fidesz mellett.
Jared Isaacman igazgató azt is elmondta, hogy 2028-ig tervezik elindítani a Marsra az első atommeghajtású űrhajójukat.
A kivitelezők megkötött szerződések ellenére inkább kivárnak.
A keddi Magyar Közlönyben jelent meg a rendelet.
Hétfőn Panyi Szabolcs osztott meg egy leiratot, ami állítása szerint egy telefonbeszélgetést tartalmaz. Ebben Szijjártó arra kéri Lavrovot, hogy tolja meg Peter Pellegrini szlovák miniszterelnök választási kampányát.
Szokatlanul nagy aktivitás volt 15 perccel azelőtt, hogy az amerikai elnök közölte, tárgyaltak az irániakkal. A bejelentéstől lement az olaj ára, majd amikor Irán közölte, hogy nem is tárgyaltak, újra felment. Ezen néhányan nagyon jól kerestek.
Lvivben egy kolostor is kigyulladt.
Nem más, mint Orbán Viktor hozta össze a két jóbarátot. Háromszor ment el úgy Putyinhoz és Lavrovhoz Moszkvába a NER-korszak kezdetén Szijjártóval, hogy a regnáló külügyminisztert, Martonyit otthon hagyták. A vége az lett, hogy a magyar külügyminiszter a bizalmas uniós tárgyalások szüneteiben hívogatta példaképét.
Egy „Henry” néven futó rejtélyes alak korábban be akarta szervezni őket, hogy árulják el a pártot. „Henry” még a későbbi adatszivárgást is megjósolta nekik. A tiszások le akarták buktatni, ám ekkor jöttek a rendőrök.
Helyette a TotalEnergies olaj- és gázipari beruházásokba fektet az USA-ban.
De a Békemenet-szervező fideszes szervezet a NATO-nak is levelet írt.
Akármelyik párt is nyer – közölte az S&P Global hitelminősítő.
A Tisza Párt elnöke szerint a Direkt36 cikkében leírt titkosszolgálati akció „tulajdonképpen egy puccskísérlet a szabad Magyarország ellen”.
Az MNB-elnök szerint más a mostani energiaválság, mint a 2022-es volt, és Magyarország is jobb állapotban van.
Ternyák András, aki Budapest 8-as választókerületében, a XIX. kerületben indult volna, indokolást későbbre ígért.
