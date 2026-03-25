Kémek, mint… Mi?

KÉMKEDÉS

Benéztünk a Fidesz-közeli trollfarmra, a hamis zászlós akció irányítójába botlottunk: a Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség változatos módon segíti a kormánypárt kampányát – a cég egyik regionális vezetőjét, Balog Gézát többek között a DDÜ legemlékezetesebb húzásáról próbáltuk kérdezni.

Az elmúlt napok-hetek történései után írtunk arról véleménycikkünkben, hogy Orbán Viktor 16 év alatt nem csak saját hazáját rohasztotta le, hanem árulásával és kavarásaiban a világban közel és távol is számtalan ellenséget szerzett, ezért most már nem csak magyarok érdekeltek a leváltásában. A Direkt36 számolt be arról, hogy tavaly az Alkotmányvédelmi Hivatal nyomására, fals indokkal tartottak házkutatást a Tisza informatikusainál. Magyar szerint az ügy a legrosszabb kommunista időket idézi és súlyosabb a Watergate botránynál. Az Alkotmányvédelmi Hivatal a cikkre gyorsan összerántott jelentéssel reagált: felvázoltak egy kémtörténetet, de egyetlen állítást sem próbálak tagadni vagy korrigálni.

Szijjártó és Lavrov bizarr szoros kapcsolatát bemutatva írtunk arról, hogy nem más, mint Orbán Viktor hozta össze a két jóbarátot: háromszor ment el úgy Putyinhoz és Lavrovhoz Moszkvába a NER-korszak kezdetén Szijjártóval, hogy a regnáló külügyminisztert, Martonyit otthon hagyták – a vége az lett, hogy a magyar külügyminiszter a bizalmas uniós tárgyalások szüneteiben hívogatta példaképét. Szlovákiában botrányt okozott Szijjártó és Lavrov párbeszéde, Donald Tusk szégyennek nevezte az egészet.

VÁLASZTÁS

Lázár János – aki aggódik, hogy az iráni háború veszélyezteti a tavaszi útjavításokat – nyíltan beszélt arról, hogy össze kellene fogniuk a Mi Hazánkkal. Azt mondta, jót szoktak nevetni Orbánnal a miniszterelnök testalkatára tett megjegyzésein.

Sopront teljesen bevette a Fidesz, a legtöbb képviselőnek valamely rokona is pozícióban van városi cégnél vagy az önkormányzatban, ösztöndíjakat is elnyernek, és a sportegyesületek sem maradnak ki a kampányból – bemutattuk, milyen hálózatokra számít Orbán Viktor, amikor a polgármestereket hívja harcba.

A CÖF–CÖKA a Trump-féle Béketanácstól kér választási megfigyelőket Magyarországra. Robert Fico szerint ha Orbán győz, nemzetközi szinten fogják megkérdőjelezni a választási eredményt. (Közben a győri polgármester azt írta, olyan infók jutottak hozzá, hogy a városa lenne a helyszíne egy „kampányfordító” eseménynek.)

A Fidesz propagandája bebizonyította, hogy a gyerekekre súlyosan hat, amit ők maguk ömlesztenek rájuk.

Kitiltják Pécsről a nyomasztó plakátokat.

Visszalépett a DK kispesti jelöltje is.

GAZDASÁG

Fotókkal és videókkal mutattuk meg, hogy az elmúlt 100 év legnagyobb magyar autópályaépítésén is gazdagodik az Orbán család úgy, hogy ennek nyilvánosan nincs nyoma. Bemutattuk azt a 2021-es beszélgetésről készült hangfelvételt is, amin egy fideszes képviselő arról beszél, hogy a bátonyterenyei akkuüzem egyértelműen ártalmas az egészségre.

Miközben Varga Mihály arról beszélt, hogy az infláció magasabb lehet az eddig vártnál, a gazdasági növekedés pedig jóval alacsonyabb, a kormány bevezette az egészségügyi szolgáltatók „tolerálható adósságát”, az S&P Global szerint a választás után költségvetési kiigazítás nélkül leminősíthetik a magyar gazdaságot, a MOSZ vezetője pedig arról beszélt, hogy sosem látott válsághelyzetben van a magyar mezőgazdaság. Közben a dízel piaci ára újabb 12 forinttal nőtt.

Az ügyészség visszautasította Magyar Péter vádjait, azt írták, a döntéseik kizárólag szakmai alapon születnek.

A rendőrség feljelentés-kiegészítést rendelt el a Molnál történt bennfenteskereskedelem-gyanús ügyletek miatt.

A luxusbudi után itt az MNB-s luxusszivarszoba.

IRÁN

A Pentagon újabb 3000 katonát készül a Közel-Keletre küldeni, de arról állítólag még nem született döntés, hogy a csapatok belépnének Irán területére.

Kereskedők több 100 millió dollárnyi olajügyletet kötöttek percekkel Trump bejelentése előtt.

KÜLFÖLD

Miközben közel ezer drónnal támadták az oroszok Ukrajna nyugati megyéit, Oroszországban katonák járnak az óvodákba mesélni a drónhadviselésről. (A Politico szerint a magyar diplomaták és az AfD képviselői miatt már inkább kisebb csoportokban találkoznak uniós országok diplomatái.)

Az Egyesült Államok közel egymilliárd dollárt fizet egy francia energiacégnek, hogy ne építsen szélerőműveket.

Kim Dzsongun bejelentette, hogy Észak-Korea erősíti nukleáris erejét, és hogy Dél-Korea a legellenségesebb állam.

„Szuper El Niño” jöhet és ez enyhébb telet hozhat még Magyarországon is.

A NASA hét év alatt 20 milliárd dollárból építene holdbázist.