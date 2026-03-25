Ki is ez a Kindlovits Máté, akivel Magyar Péter exnője a lehallgatásokról egyeztetett?

  • Magyar Péter kedden azt állította, hogy rendőrségi dokumentumok vannak a kezében arról, hogy abban az időben, amikor egykori barátnője, Vogel Evelin, titkos hangfelvételeket készített a beszélgetéseikről, illetve megzsarolta őt, a nő „folyamatosan egyeztetett telefonon és sms-ben Kindlovits Mátéval, Kubatov Gábor titkárával és intézőjével, valamint Vertán György állami milliárdokból meggazdagodó NER-es oligarchával. Vogel Evelin lakhatását később Vertán György biztosította”.
  • Maga Vogel a felvételek kiszivárogtatásának idején arról beszélt a 444-nek, hogy nem a saját ötlete volt, hogy hangfelvételeket készítsen, illetve hogy „van valaki, aki segít bizonyos dolgokban, és ma már azt gondolom, hogy van kapcsolata a Fidesszel, de erről nem szeretnék részletesebben beszélni.”
  • Magyar ezért gondolja úgy, hogy „az illegális lehallgatásokat, zsarolást és lejáratást Orbán Viktorék szervezték.”
  • De ki ez a Kindlovits Máté, Kubatov mindenese, a fideszes sötét zóna egyik legszínesebb szürke eminenciása?

Olyan, mint a WD 40, csak nem folyadék, hanem ember

Kindlovits Máté
Fotó: Kristóf Balázs/444

A nagyközönség kevésbé, a tüntetésekre, utcai megmozdulásokra és kampányeseményekre járó tudósítók annál jobban ismerik a 41 éves Kindlovits Mátét, a Fidesz-alelnök Kubatov Gábor titkárát / sameszát / megoldóemberét / mindenesét. Látásból legalábbis mindenképpen. Kindlovits ugyanis a szegény ember Havasi Bertalanjaként szinte mindig a főnöke pár méteres körzetében kering, ha Kubatov megjelenik bármiféle megmozduláson, hasonlóan Orbán Viktor egykori sajtótitkárához. De, mint később látni fogjuk, önállóan is bevethető és a Fidesz tapasztalataink szerint be is vetette őt különféle 2026-os kampányhelyszíneken, ahogy már korábban is. A minap például ott volt Orbán Viktor hódmezővásárhelyi kampányfellépésén, ahol a bekiabáló ellentüntetőkkel szemben felsorakozó, nagydarab figurák közé állt be, Kubatov Gábor egyik testőrének társaságában.

Kindlovitsról sokan azt hiszik, hogy ő is egyfajta testőr vagy sima gorilla, mivel a nyilvános eseményeken gyakran ő lökdösi el az újságírókat a főnöke közeléből, ha Kubatov olyan kedvében van. A Békemeneteken pedig rendszerint az elől kifeszített molinó környékén cirkál és a testével biztosítja, hogy senki se álljon elé vagy takarja ki azt. De gyakori látvány az is, ahogy a valtonos biztonsági embereket instruálja valamilyen fideszes utcai megmozduláson. A legutóbbi ilyen irányú akciója különösen erőszakosra sikerült. A március 15-ei Békemeneten ő volt az, aki verbálisan és fizikailag is durván inzultálta a HVG két, éppen a munkáját végző riporternőjét, akikkel szemben fenyegetően lépett fel és távolította el őket törvénytelenül a nyilvános eseményről, közben fogyatékosnak nevezve az újságírókat, majd rájuk hívva a biztonságiakat.

Kindlovitsnak a jelek szerint specialitása a látványosan kisebbek és gyengébbek megfélemlítése. Orbán Viktor 2022-es székesfehérvári kampányeseményén néhány gimis korú fiú úgy próbált viccesen tiltakozni, hogy a tömegben fordítva emeltek fel fideszes táblákat. A 444 tudósítása szerint a gyerekek „nem dobálni, kiabálni, sípolni, dudálni akartak, hanem némán tiltakozni. De nem tehették meg. Éppen csak felemelték a táblákat, amikor Kindlovits Máté, fideszes intéző ember, Kubatov Gábor Fradi-környéki titkára marcona tekintettel eléjük állt, rendre utasította őket, majd rájuk hívta a biztonságiakat. Egy rakás valtonos verőemberrel körbevették a srácokat. Orbán Viktor teljes beszéde alatt, a tömeg közepén állt a csapat befenyített fiatal, akik pirulva tűrték a megaláztatást. Nem rendőrök, nem TEK-esek, nem hatósági személyek, hanem egyszerűen a Fidesz emberei, mint pártkatonák megakadályozták, hogy pár magyar fiatal közterületen, egy választási kampányban némán kifejezzék nemtetszésüket.”

Kapcsolódó cikkek

A Kubatov-titkár, a Fradi-kommunikátor és a népszavazós néni piercinges kísérője mind együtt érettségiztek a fideszes polgármester osztályában

Jó kis osztály volt ez a 2003-as Pál Apostol!

kasnyikm
POLITIKA

Kubatovéknál jelentkezett be egy paksi igazgatói állásra a bukott szekszárdi alpolgármester, végül Szijjártó miniszterhelyettese vette őt pártfogásba

Hadházy Ákos feljelentése nyomán a rendőrség elég alaposan feltárta, mi történt Haag Éva levele után, és arra jutott, hogy nincs itt semmi látnivaló.

Haász János
belföld

Magyar Péter szerint egyértelmű, hogy Orbán Viktorék szervezték ellene az illegális lehallgatásokat

A Tisza elnöke nyilvánosságra hozott egy olyan dokumentumot, ami szerint Vogel Evelin, amikor őt lehallgatta, folyamatosan kapcsolatban állt mások mellett Kubatov Gábor bizalmasával, Kindlovits Mátéval.

Windisch Judit
POLITIKA

Kedden 15 kidobó kiütötte a magyar jogállamot

Az ellenzék nem indíthat népszavazást a vasárnapi zárva tartás ellen, ma kiderült, hogy tényleg bármi áron megakadályozzák őket ebben.

erdelyip
POLITIKA

Ez a különbség, ha Magyarországon élsz, és nem Franciaországban

Macron nem túlzott, Magyarországon tényleg nem lehet nyilvánosan beszólni a miniszterelnöknek. A fehérvári kampányzárón a néma tiltakozókat is befenyítette Kubatov titkára.

Ács Dániel
POLITIKA