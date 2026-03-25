Ki is ez a Kindlovits Máté, akivel Magyar Péter exnője a lehallgatásokról egyeztetett?

Magyar Péter kedden azt állította, hogy rendőrségi dokumentumok vannak a kezében arról, hogy abban az időben, amikor egykori barátnője, Vogel Evelin, titkos hangfelvételeket készített a beszélgetéseikről, illetve megzsarolta őt, a nő „folyamatosan egyeztetett telefonon és sms-ben Kindlovits Mátéval, Kubatov Gábor titkárával és intézőjével, valamint Vertán György állami milliárdokból meggazdagodó NER-es oligarchával. Vogel Evelin lakhatását később Vertán György biztosította”.

Maga Vogel a felvételek kiszivárogtatásának idején arról beszélt a 444-nek, hogy nem a saját ötlete volt, hogy hangfelvételeket készítsen, illetve hogy „van valaki, aki segít bizonyos dolgokban, és ma már azt gondolom, hogy van kapcsolata a Fidesszel, de erről nem szeretnék részletesebben beszélni.”

Magyar ezért gondolja úgy, hogy „az illegális lehallgatásokat, zsarolást és lejáratást Orbán Viktorék szervezték.”

De ki ez a Kindlovits Máté, Kubatov mindenese, a fideszes sötét zóna egyik legszínesebb szürke eminenciása?

Olyan, mint a WD 40, csak nem folyadék, hanem ember

Kindlovits Máté Fotó: Kristóf Balázs/444

A nagyközönség kevésbé, a tüntetésekre, utcai megmozdulásokra és kampányeseményekre járó tudósítók annál jobban ismerik a 41 éves Kindlovits Mátét, a Fidesz-alelnök Kubatov Gábor titkárát / sameszát / megoldóemberét / mindenesét. Látásból legalábbis mindenképpen. Kindlovits ugyanis a szegény ember Havasi Bertalanjaként szinte mindig a főnöke pár méteres körzetében kering, ha Kubatov megjelenik bármiféle megmozduláson, hasonlóan Orbán Viktor egykori sajtótitkárához. De, mint később látni fogjuk, önállóan is bevethető és a Fidesz tapasztalataink szerint be is vetette őt különféle 2026-os kampányhelyszíneken, ahogy már korábban is. A minap például ott volt Orbán Viktor hódmezővásárhelyi kampányfellépésén, ahol a bekiabáló ellentüntetőkkel szemben felsorakozó, nagydarab figurák közé állt be, Kubatov Gábor egyik testőrének társaságában.

Kindlovitsról sokan azt hiszik, hogy ő is egyfajta testőr vagy sima gorilla, mivel a nyilvános eseményeken gyakran ő lökdösi el az újságírókat a főnöke közeléből, ha Kubatov olyan kedvében van. A Békemeneteken pedig rendszerint az elől kifeszített molinó környékén cirkál és a testével biztosítja, hogy senki se álljon elé vagy takarja ki azt. De gyakori látvány az is, ahogy a valtonos biztonsági embereket instruálja valamilyen fideszes utcai megmozduláson. A legutóbbi ilyen irányú akciója különösen erőszakosra sikerült. A március 15-ei Békemeneten ő volt az, aki verbálisan és fizikailag is durván inzultálta a HVG két, éppen a munkáját végző riporternőjét, akikkel szemben fenyegetően lépett fel és távolította el őket törvénytelenül a nyilvános eseményről, közben fogyatékosnak nevezve az újságírókat, majd rájuk hívva a biztonságiakat.

Kindlovitsnak a jelek szerint specialitása a látványosan kisebbek és gyengébbek megfélemlítése. Orbán Viktor 2022-es székesfehérvári kampányeseményén néhány gimis korú fiú úgy próbált viccesen tiltakozni, hogy a tömegben fordítva emeltek fel fideszes táblákat. A 444 tudósítása szerint a gyerekek „nem dobálni, kiabálni, sípolni, dudálni akartak, hanem némán tiltakozni. De nem tehették meg. Éppen csak felemelték a táblákat, amikor Kindlovits Máté, fideszes intéző ember, Kubatov Gábor Fradi-környéki titkára marcona tekintettel eléjük állt, rendre utasította őket, majd rájuk hívta a biztonságiakat. Egy rakás valtonos verőemberrel körbevették a srácokat. Orbán Viktor teljes beszéde alatt, a tömeg közepén állt a csapat befenyített fiatal, akik pirulva tűrték a megaláztatást. Nem rendőrök, nem TEK-esek, nem hatósági személyek, hanem egyszerűen a Fidesz emberei, mint pártkatonák megakadályozták, hogy pár magyar fiatal közterületen, egy választási kampányban némán kifejezzék nemtetszésüket.”