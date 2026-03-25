Ki is ez a Kindlovits Máté, akivel Magyar Péter exnője a lehallgatásokról egyeztetett?

A nagyközönség kevésbé, a tüntetésekre, utcai megmozdulásokra és kampányeseményekre járó tudósítók annál jobban ismerik a 41 éves Kindlovits Mátét, a Fidesz-alelnök Kubatov Gábor titkárát / sameszát / megoldóemberét / mindenesét. Látásból legalábbis mindenképpen. Kindlovits ugyanis a szegény ember Havasi Bertalanjaként szinte mindig a főnöke pár méteres körzetében kering, ha Kubatov megjelenik bármiféle megmozduláson, hasonlóan Orbán Viktor egykori sajtótitkárához. De, mint később látni fogjuk, önállóan is bevethető és a Fidesz tapasztalataink szerint be is vetette őt különféle 2026-os kampányhelyszíneken, ahogy már korábban is. A minap például ott volt Orbán Viktor hódmezővásárhelyi kampányfellépésén, ahol a bekiabáló ellentüntetőkkel szemben felsorakozó, nagydarab figurák közé állt be, Kubatov Gábor egyik testőrének társaságában.
Kindlovitsról sokan azt hiszik, hogy ő is egyfajta testőr vagy sima gorilla, mivel a nyilvános eseményeken gyakran ő lökdösi el az újságírókat a főnöke közeléből, ha Kubatov olyan kedvében van. A Békemeneteken pedig rendszerint az elől kifeszített molinó környékén cirkál és a testével biztosítja, hogy senki se álljon elé vagy takarja ki azt. De gyakori látvány az is, ahogy a valtonos biztonsági embereket instruálja valamilyen fideszes utcai megmozduláson. A legutóbbi ilyen irányú akciója különösen erőszakosra sikerült. A március 15-ei Békemeneten ő volt az, aki verbálisan és fizikailag is durván inzultálta a HVG két, éppen a munkáját végző riporternőjét, akikkel szemben fenyegetően lépett fel és távolította el őket törvénytelenül a nyilvános eseményről, közben fogyatékosnak nevezve az újságírókat, majd rájuk hívva a biztonságiakat.
Kindlovitsnak a jelek szerint specialitása a látványosan kisebbek és gyengébbek megfélemlítése. Orbán Viktor 2022-es székesfehérvári kampányeseményén néhány gimis korú fiú úgy próbált viccesen tiltakozni, hogy a tömegben fordítva emeltek fel fideszes táblákat. A 444 tudósítása szerint a gyerekek „nem dobálni, kiabálni, sípolni, dudálni akartak, hanem némán tiltakozni. De nem tehették meg. Éppen csak felemelték a táblákat, amikor Kindlovits Máté, fideszes intéző ember, Kubatov Gábor Fradi-környéki titkára marcona tekintettel eléjük állt, rendre utasította őket, majd rájuk hívta a biztonságiakat. Egy rakás valtonos verőemberrel körbevették a srácokat. Orbán Viktor teljes beszéde alatt, a tömeg közepén állt a csapat befenyített fiatal, akik pirulva tűrték a megaláztatást. Nem rendőrök, nem TEK-esek, nem hatósági személyek, hanem egyszerűen a Fidesz emberei, mint pártkatonák megakadályozták, hogy pár magyar fiatal közterületen, egy választási kampányban némán kifejezzék nemtetszésüket.”
Jó kis osztály volt ez a 2003-as Pál Apostol!
Hadházy Ákos feljelentése nyomán a rendőrség elég alaposan feltárta, mi történt Haag Éva levele után, és arra jutott, hogy nincs itt semmi látnivaló.
A Tisza elnöke nyilvánosságra hozott egy olyan dokumentumot, ami szerint Vogel Evelin, amikor őt lehallgatta, folyamatosan kapcsolatban állt mások mellett Kubatov Gábor bizalmasával, Kindlovits Mátéval.
Az ellenzék nem indíthat népszavazást a vasárnapi zárva tartás ellen, ma kiderült, hogy tényleg bármi áron megakadályozzák őket ebben.
Macron nem túlzott, Magyarországon tényleg nem lehet nyilvánosan beszólni a miniszterelnöknek. A fehérvári kampányzárón a néma tiltakozókat is befenyítette Kubatov titkára.