Kiírták az új tendert a HÉV-járművekre, miután az előző februárban eredménytelen lett

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebookon jelentette be, hogy elindul a HÉV-járművek beszerzésére kiírt új tender. Az ajánlatkérő feltöltötte az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer felületeire a szükséges dokumentumokat, így „lehetőség nyílt arra, hogy az új tender lefolytatása is megtörténjen az uniós források szabta határidőn belül”.

Hegyi azt írta, továbbra is azzal számolnak, hogy 2030-ra megújult pályán, vadonatúj járművekkel utazhatnak a HÉV-utasok. „Először a szentendrei vonalon, aztán sorban a többin is.”

Fotó: MICHAEL NGUYEN/NurPhoto via AFP

Az 54 darab új HÉV-jármű beszerzésére tavaly ősszel kiírt első tender februárban eredménytelen lett, mivel egyetlen érvényes ajánlat sem érkezett a közbeszerzésre. Vitézy Dávid fővárosi közgyűlési képviselő akkor azt írta, hogy a kudarcos tender miatt Magyarország elbukja a járműcserére szánt 114 milliárd forintnyi uniós forrást.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) álhírnek nevezte Vitézy állítását, és azt írta, módosított feltételekkel a lehető legrövidebb időn belül újabb tendert írnak ki, aminek fedezetét akár hazai forrásokból is biztosítják. „A szigorú időkorláttal felhasználható uniós forrásokról sem mondunk le: már vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy ezeket a forrásokat milyen más, fontos közlekedésfejlesztési cél teljesítéséhez rendelhetjük hozzá” – tették hozzá.

Lázár János építési miniszter tavaly májusban egyébként még 2027-re ígérte a HÉV-szerelvényeket, Hegyi Zsolt azonban később közölte, hogy inkább 2029 a reális.