Magyar Péter a célegyenesben ráfordul a kétharmadra és a fideszesekre

Kedd este fél kilenc után, a sokadik országjárása sokadik napjának sokadik helyszínén tűnt fel, hogy Magyar Péter ezt élvezi. Vagy ő korunk legnagyobb színésze, vagy olyan ember, akit nem csak az éltet, hogy karnyújtásnyira került a hatalomtól, hanem az is, hogy kiállhat emberek elé szónokolni és magát ünnepeltetni. Nem baj, ha már száznál is többször ismételte el ugyanazt a poénját a „batidai bakterről” és „O. Viktor Mihály leköszönő miniszterelnökről”, őszintén élvezi ezeket újra elmondani, és őszintén élvezi az előtte állók reakcióját, akiknek minden vicc új.
Különleges ember aki az ilyen szereplést akkor is élvezi, ha repetitív monotóniájától más, például a produkciót alig néhányszor megtekintő újságíró már a falra mászik. Ilyen, saját magától, a közönség rajongásától, valamint a kettő kombinációjától megrészegülő politikus volt egykor az az Orbán Viktor is, aki a 2026-os választási kampány hajrájában az ellenzék vezérét ügyetlenül másolva szintén országjárásra indult. A védekező pozícióba és kopírozásra kényszerült, idősödő Orbán azonban már nem ilyen. Ettől még az áprilisi 12-i választást az utóbbi is nyerheti, de Orbán, aki éppen belegabalyodik a saját maga által szőtt külpolitikai pókhálóba, már nem képes olyan lelkesedéssel kampányolni Magyarországon, mint az ebben a közegben lubickoló riválisa.
