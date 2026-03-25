Magyar Péter felszólította a legfőbb ügyészt, hogy tegye a dolgát, vagy mondjon le

Magyar Péter országjárásának lajosmizsei állomásán reagált Szabó Bence százados nyilatkozatára, miszerint az Alkotmányvédelmi Hivatal politikai céllal avatkozott bele a Nemzeti Nyomozó Iroda – két Tisza Párthoz köthető informatikussal kapcsolatos – nyomozásába.
Magyar azt mondta, hogy a titkosszolgálatok a Fidesz vezetőinek megbízásából, orosz módszerek szerint a Tisza lejáratásán dolgoztak, és a magyar emberek ellen szervezkedtek. Szerinte világossá vált, hogy a Fidesz hatalma utolsó napjaiban már semmilyen törvényt nem tisztel.
Magyar azt mondta, hogy Nagy Gábor Tamás legfőbb ügyésznek hivatalból kellene eljárást indítania, és a hatóságoknak a Karmelitában és a Fidesznél is házkutatást kellene tartaniuk, mert több súlyos bűncselekmény gyanúja is felmerült, köztük a választásba való tisztességtelen beavatkozás szándéka.
Magyar felszólította a legfőbb ügyészt, hogy „tegye a dolgát, vagy ha erre nem képes, mondjon le”. Sulyok Tamás köztársasági elnöknek pedig felszólította, hogy szólaljon meg az ügyben, mert szerinte az elnök nem hallgathat tovább.
Szabó Bence névvel és arccal állt bele, hogy a Tisza ellen titkosszolgálati akció zajlott. A Direkt36 erről szóló cikkének megjelenése után házkutatást tartottak a nyomozónál.