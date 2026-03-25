Magyar Péter: Szabó Bence százados egy hős, és ha a haja szála is meggörbül, az állampárt a magyar néppel találja magát szemben

Olyan aljasságra, amit ezek a maffiózók műveltek, még mi sem számítottunk. Az utóbbi napokban kiderült, hogy egy szervezet bűnözői csoport vezeti az országot, kiderült, az hogy az állampárt titkosszolgálatokat és a rendőrséget illegálisan felhasználva tönkre akarta tenni, szét akarta verni a legnagyobb magyar politikai pártot, a kormányzásra készülő Tiszát - foglalta össze a Direkt36 által feltárt súlyos történetet Magyar Péter esti, jászberényi rendezvényén. Mint mondta, Orbánék koholt vádakkal a Tiszában dolgozó kollégáira küldték a politikai célra felhasznált rendőrséget, majd amikor semmit nem találtak, saját magukat buktatták le titkosszolgálati manőverekkel, amik a Tisza informatikai rendszerének, majd a párt teljes szétverését szolgálták volna.

Magyar úgy fogalmazott: nemcsak a Tisza ellen intéztek támadást, ezzel a szabad Magyarországot akarták megpuccsolni. A szolgálatok a Fidesz vezetőinek a megbízásából az orosz módszerek szerint egy demokratikus pártra dolgoztak, nem a polgárokat védték, hanem tisztességes magyar emberek ellen szervezkedtek.

A Tisza elnöke szerint Szabó Bence, aki interjút adott a Direkt36-nak, részletesen, bátran, gerincesen elmondta, hogyan folyt bele a titkosszolgálat a nyomozásba, milyen módon akadályozták politikai megrendelésre azt. „Szabó Bence a hazánk lelkiismerete, és nem az történt, hogy a megszólalása után azonnal kiszállt a magyar rendőrség ügyészségi felügyelet mellett, házkutatásra a Fidesz székházába, minisztériumokba és a Karmelitába, hanem a cikk megjelenése után éjszaka éjjel kettőig házkutatást tartottak Szabó Bencénél, aki a hivatásához és az esküjéhez való ragaszkodást választotta az orbáni maffia szolgálata helyett, és elmondta a nyilvánosságnak, milyen mocskos, alaptörvényellenes eszközökkel él az állampárt"

Magyar megköszönte Szabó hősiességét, helytállását, hazafiságát, mert aki ilyen körülmények között kiáll, azt nem túlzás hősnek nevezni. „Innen is üzenem, hogy ha a haj szála is meggördül, akkor az állampárt a magyar néppel találja magát szemben”. Azzal folyatta, hogy „mindenki látja és érzi, hogy Szabó Bence százados nemcsak a saját nevében beszél, az ő mai kiállása egy segélykiáltás volt a magyar rendőrök, ügyészek és a törvényesen eljáró titkosszolgáink részéről, a teljes magyar nyomozóhatóság és igazságszolgáltatás részéről , mert ez a rendszer ma már a saját emberei is rátámad”.

Ezután minden magyar rendőrhöz, ügyészhez, kormánytisztviselőhöz és közszolgához szólt tartsák, arra kérve őket, hogy tartsák és tartassák be a magyar jogszabályokat. „Önök nem a Fideszre, nem Orbán Viktorra nem egy állampártra, hanem a magyar köztársaságra, a magyar emberek szolgálatára esküdtek föl. Akkor is ezt kérem, sőt különösen akkor, ha ez a züllött, korrupt hatalom mást kér önöktől. Önök a hazára esküdtek fel, nem egy bukott hatalomra”. Tudja, hogy órási a nyomás a végnapjait élő hatalom részéről, sokan úgy érzik, hogy egyedül maradtak a fideszes hatalmi gépezettel szemben, „de üzenjük, hogy nincsenek egyedül, az egész magyar nemzet önök mellett áll".

Ezután felszólította a legfőbb ügyészt, hogy azonnal lépjen vagy mondjon le. Sulyok Tamás köztársasági elnököt pedig felszólította, hogy szólaljon meg az ügyben, mert szerinte az elnök nem hallgathat tovább.

Magyar azt kérte még a szolgálatoktól és a rendőröktől, hogy védjék meg Orbánt, „ne legyen esélye se semmilyen önmerényletet eljátszani, megszervezni, semmilyen hamis zászlós műveletet végrehajtani”. A tiszásoknak pedig azt üzente, kerüljék el a fideszes rendezvényeket, mert az ellentábornak csak a provokáción jár az esze.

