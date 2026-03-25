Magyar Péter szerint egyértelmű, hogy Orbán Viktorék szervezték ellene az illegális lehallgatásokat

„A Nemzeti Nyomozó Iroda a 2025 novemberében kelt feljegyzésében több oldalon keresztül sorolja, hogy Vogel Evelin az illegálisan készített, majd manipulált és később zsarolásra, valamint politikai lejáratásra használt hangfelvételek keletkezésekor folyamatosan egyeztetett telefonon és sms-ben Kindlovits Mátéval, Kubatov Gábor titkárával és intézőjével, valamint Vertán György állami milliárdokból meggazdagodó NER-es oligarchával. Vogel Evelin lakhatását később Vertán György biztosította” – írta a Facebookon Magyar Péter.

A Tisza elnöke közzétett részleteket a rendőrségi feljegyzésekből.

Magyar szerint ebből

„egyértelműen megállapítható, amit tanúk is igazolnak, hogy az illegális lehallgatásokat, zsarolást és lejáratást Orbán Viktorék szervezték.”

Első körben 2024 novemberében került nyilvánosságra több olyan hangfelvétel, amin Vogel Evelin Magyar Péterrel, illetve Radnai Márkkal beszélget. (Vogel Magyar Péter volt barátnője, vele ment fel abba a bekamerázott lakásba, ahol kábítószernek kinéző anyag volt, amiről Magyar állítja, hogy ahhoz nem nyúlt.)

Ezeken a propaganda által előszeretettel használt felvételeken hangzott el, hogy Magyar agyhalottnak tartja az EP-képviselő-jelölteket, büdös szájúzik, és állítólag túl sokat költöttek a rendezvényekre. Volt egy olyan beszélgetés is, amit mindkét fél rögzített: Vogel Evelin, illetve Hanzel Henrik, aki a párt pénztárnokaként mutatkozott be. Ezen a felvételen beszél Vogel arról, hogy Magyar bennfentes tőzsdei kereskedést folytatott, ő viszont 30 millió forintot követelt a párttól. A Tisza elnöke a bennfentes kereskedés vádját visszautasította, a felvételeket pedig manipuláltnak nevezte. Vogel akkor a 444-nek arról beszélt, nem a saját ötlete volt, hogy hangfelvételeket készítsen. Az állította, ő ezeket nem adta át a Fidesznek, majd egy későbbi kérdésre azt mondta, „van valaki, aki segít bizonyos dolgokban, és ma már azt gondolom, hogy van kapcsolata a Fidesszel, de erről nem szeretnék részletesebben beszélni.”

Most újabb hangfelvételek kezdtek terjedni a propagandában, amelyek már a drogvádat építik, egyelőre főként Radnai Márk ellen. Valószínűleg ennek vágott elébe Magyar Péter, mikor kiment Bécsbe drogtesztet végeztetni.

Vogel, mint egy csoport része

Vogel Evelin neve felbukkant a Direkt36 oknyomozó anyagában is, amely a többi között arról szólt, hogy hogyan próbált egy Henry nevet használó ember beszervezni a csapatába a Tiszának korábban dolgozó informatikust a párt bedöntésére. A cikkből nem derült ki, hogy ki az a Henry, vagy hogy milyen szervezetnek dolgozott, de a megkörnyékezett informatikusban felmerült, hogy a szolgálatokhoz lehet köze. Amikor erre rákérdezett, Henry azt írta, hogy ők egy „speciális műveleti egységként működnek.” Mindenesetre a párt belső működését jól ismerte.

A beszélgetések alapján Vogel Evelin az egyik, Henryhez kapcsolódó „csapat” tagja volt korábban, és az ő munkájuk eredményei voltak a már említett, Magyar Péterről titokban készült hangfelvételek.

Vogel a lapnak azt mondta, „semmilyen titkos vagy nem titkos orosz vagy hazai műveleti akcióban, lejárató kampányban, titkos társasági tevékenységben nem vettem részt, nem is tervezem.”

(A Direkt36 cikk ennél jóval többről szól, egy súlyos, szövevényes titkosszolgálati akciót mutatott be, amire válaszul az Alkotmányvédelmi Hivatal is előállt egy anyaggal. Az AH egyébként a cikk szerint végig tagadta a tiszás informatikusok ellen nyomozó NNI felé, hogy köze lenne Henry műveleteihez. Közben a Direkt36-on kijött egy videó, amin az NNI századosa beszél arról, hogyan avatkozott be az Alkotmányvédelmi Hivatal a nyomozásukba.)

Nem hallgatták még ki

Magyar Péter a nyilvánosságra került hangfelvételek után, vagyis másfél évvel ezelőtt feljelentést tett, de Vogelt azóta sem hallgatták ki. Magyar azt írta, „a hat oldalas rendőrségi feljegyzés végén megállapították, hogy Kindlovits Máté, Kubatov Gábor titkára és Vertán György tudomással bírhatnak a hangfelvételek készítéséről és nyilvánosságra hozataláról, ezért indokolt és szükséges a tanúkihallgatásuk”, de ez sem történt meg 5 hónapja.

A Tisza elnöke szerint alapos a gyanú arra, hogy Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója és alelnöke közvetlen bizalmi emberei segítségével, bűncselekmények folytatólagos elkövetése útján lejárató kampányt folytat ellene. A rendőrség és az ügyészség pedig a nyomozás altatásával és azzal, hogy nem veszi őrizetbe az elkövetőket, ehhez tevőlegesen hozzájárul, állítja Magyar.