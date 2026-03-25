Már csak a magyar kormány vár az Európai Bizottság védelmi hitelről szóló jóváhagyására

Az Európai Bizottság jóváhagyta Csehország és Franciaország kérelmét a SAFE nevű uniós védelmi hitelre, így a 19 kérelmezőből már csak Magyarország vár a szervezet jóváhagyására - írta meg a Telex.
Az Európai Bizottság 2025-ben mutatta be a SAFE (Security Action for Europe) közös védelmi hitelprogramot, aminek keretében 150 milliárd eurónyi hitellel segítik a jelentkező országok védelmi fejlesztéseit.
Bár a magyar kormány kezdetben támadta a kezdeményezést, végül mégis igényelt a keretből. Az Európai Bizottság 16,2 milliárd eurót irányzott elő Magyarországnak, aminél többet csak Lengyelország és Franciaország kaphat. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter pedig még ezt az összeget is túligényelte, 17,4 milliárdos tervével.
A terv nagyságára és a kétoldalú egyeztetésekre hivatkozva azonban az Európai Bizottság az eddigi két körben nem engedte át a magyar igényt. A SAFE programról ebben a cikkben írtunk bővebben.
